7 авто с наибольшим количеством моторов в истории

Редкая модель отправляется на рынок всего с одним двигателем. У покупателей всегда есть выбор: 2, 3 или даже 5 моторов. Но когда-то было и намного больше.

Auto Oboz вспомнил автомобили-рекордсмены, которые предлагали публике невероятный ассортимент силовых установок. В некоторых случаях счет шел на десятки, а рабочие объемы отличались в разы в рамках моделей одного семейства.

VW Golf

В первом поколении компактный немецкий хэтчбек произвел революцию, заставив вспомнить успех оригинального Volkswagen Beetle. Было очевидно, что автомобиль получит продолжение. Если что, к сегодняшнему моменту появилось восемь поколений Golf. Но автомобиль второй генерации, который производился с 1983 по 1992 год, уже в свое время стремился угодить огромному числу покупателей. В этом помог ассортимент двигателей – 8 штук!

У Volkswagen Golf второго поколения было много моторов VW

Golf всегда нравился покупателям VW

Buick Century

Огромный 5-метровый седан (среднеразмерный по американским меркам) предлагал роскошный уровень оснащения. Значит, покупателям предлагали широкий выбор. В том числе и моторов – можно было выбрать из 8 силовых установок.

Buick Century – классический американский автомобиль Buick

У Century было 8 двигателей momentcar.com

Chevrolet Impala

Еще один крупный американский седан, который в 2006-2016 гг. предлагал покупателям ассортимент из 8 двигателей, объемом от 3,5 до 5,3 л. Кстати, в этом сходстве нет ничего удивительного – Impala и Buick Century построены на общей платформе.

Impala, как и Century, предлагала 8 моторов Chevrolet

Chevrolet Impala – очень простой и надежный автомобиль Chevrolet

Ford Sierra

Один из наиболее популярных автомобилей Ford неспроста нравился покупателям. Относительно доступная Sierra получилась практичной и простой в обслуживании. Но важен и выбор – купить Ford Sierra можно было с одним из 15 моторов!

Ford Sierra – популярная модель среднего класса Ford

Купить Sierra можно было с одним из 15 моторов Ford

Mazda 323

Компактная японская модель была разработана по лучшим традициям своего "домашнего" автомобилестроения: лаконичный дизайн, надежность и образцовые ездовые характеристики. Для успеха на глобальном рынке пришлось добавить вариативность, которая отобразилась в ассортименте 15 двигателей скромной линейки от 1,3 до 2,0 л.

Компактная Mazda нравилась покупателям Mazda

Mazda 323 предлагала ассортимент из 15 силовых установок Mazda

Mercedes 190

Старый предок современного Mercedes C-class до сих пор будоражит умы энтузиастов. Самые большие счастливчики умудряются найти "живые" экземпляры на вторичном рынке. Предложения попадаются разные, ведь компактный седан предлагали с 20 моторами на выбор.

Mercedes 190 все еще популярен Mercedes

У Mercedes 190 было 20 двигателей Mercedes

Opel Omega

Немецкий седан бизнес-класса – это выражение само по себе навевает фантазии о статусных моделях. Кое-что в этом роде было и у Opel. В компании решили покорить потенциальных покупателей богатой линейкой двигателей – 23 штуки! Объемом от 1,8 до 4,0 л.

Opel Omega А – рекордсмен по количеству моторов Opel

Opel Omega – популярный автомобиль на рынке б/у авто Opel

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