В Україні відрито передзамовлення на Chery Tiggo 7 Pro

Юрій Андріїв Новини 12:13, 24.03.2021

В Україні в дилерських мережах доступно передзамовлення на новий кроссовер Chery Tiggo 7 Pro. Ціна на нього стартує від 564 876 грн.

У компанії розповіли про технічні особливості та інтер’єр новинки. Для автомобіля буде доступний один варіант двигуна – високопродуктивний турбований бензиновий агрегат об’ємом 1,5 літри потужністю 147 к. с. і крутним моментом 210 Нм. Про це повідомили у Chery.

Двигун працює у парі з варіатором CVT25, здатним передавати максимальний крутний момент 280 Нм. Клиноремінний варіатор оснащений сталевим ременем Bosch, який збільшує ефективність передачі до 92,5% та економить ~7% пального. Такий силовий агрегат забезпечує розгін кросовера до 100 км/год за 9,8 секунди, а максимальна швидкість становить – 186 км/год. Витрата пального на кожні 100 кілометрів становить 8,2 л. палива в комбінованому циклі.

Інтер'єр Tiggo 7 Pro за якістю обробки матеріалів наближає його до преміум-класу. Яскравий, наповнений безліччю стильних декоративних елементів та інноваційних технічних рішень, він зручний як для водія, так і для пасажирів. Освітлення в салоні має сім кольорових тем, які можна налаштувати відповідно до настрою та стилю водіння.

Класичну приладову панель замінив 7-дюймовий екран, на який виводяться дані про швидкість, показники тахометра, витрату палива, температуру зовнішнього повітря, тиск і температуру в шинах та багато іншого.

Кросовер отримав турбований бензиновий 1,5-літровий двигун потужністю 147 к. с. і 210 Нм
chery.ua

Також всередині встановлена мультимедійна система з 10,25-дюймовим сенсорним екраном. Підключення до бортової системи автомобіля розширює можливості медіа-системи, дозволяючи використовувати застосунки смартфона. Центральний дисплей мультимедійної системи також відображає зображення з камери заднього виду, яка вміє динамічно проектувати траєкторію руху автомобіля допоміжними лініями, а також відображає зображення з камери на 360 градусів. Більшість функцій управління медіа-системою винесено на багатофункціональне кермо.

На центральній консолі доступна бездротова зарядка для мобільного телефона. Сенсорна панель управління для двозонного клімат-контролю, та підігріву сидінь розташована в нижній частині консолі. Збоку консолі встановили кнопки управління електричним стоянковим гальмом та функцією AutoHold, перемикач режиму руху, контроль спуску з гори та увімкнення/вимкнення камер під час руху та паркування. Також тут розміщено 2 роз'єми USB та розетку на 12 вольт. Ще одна розетка на 12 вольт є в багажному відділенні.

Крім того, всередині встановили анатомічні шкіряні сидіння з посиленою бічною підтримкою та електричними налаштуваннями, включаючи поперекову підтримку водійського сидіння.

Для українських клієнтів Chery Tiggo 7 Pro буде доступний у двох варіантах комплектації – Luxury та Premium. У комплектації Premium клієнт додатково отримає бокові шторки безпеки, панорамну камеру 360°, панорамний дах та ще деякі додаткові функції. Також вона доступна у двокольоровому фарбуванні – білий або червоний автомобіль з чорним дахом.

Luxury коштує від 564 876 грн. Premium – до 606 411 грн, а за двокольорове фарбування цієї комплектації додатково потрібно заплатити 8307 грн.

В салоні буде цифрова приладова панель та мультимедійна система з 10,25-дюймовим сенсорним екраном
chery.ua

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, стало відомо, як оновлять Chery Tiggo 8. Він отримає новий півторалітровий чотирициліндровий турбомотор

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