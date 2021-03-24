В Украине отрыт предзаказ на Chery Tiggo 7 Pro

Юрий Андриив Новости 12:13, 24.03.2021

В Украине в дилерских сетях доступен предзаказ на новый кроссовер Chery Tiggo 7 Pro. Цена на него стартует от 564 876 грн.

В компании рассказали о технических особенностях и интерьере новинки. Для автомобиля будет доступен один вариант двигателя – высокопроизводительный турбированный бензиновый агрегат объемом 1,5 литра мощностью 147 л. с. и крутящим моментом 210 Нм. Об этом сообщили в Chery.

Двигатель работает в паре с вариатором CVT25, способным передавать максимальный крутящий момент 280 Нм. Клиноременный вариатор оснащен стальным ремнем Bosch, который увеличивает эффективность передачи до 92,5% и экономит ~7% топлива. Такой силовой агрегат обеспечивает разгон кроссовера до 100 км/ч за 9,8 секунды, а максимальная скорость составляет – 186 км/ч. Расход горючего на каждые 100 километров составляет 8,2 л. топлива в комбинированном цикле.

Интерьер Tiggo 7 Pro по качеству обработки материалов приближает его к премиум-классу. Яркий, наполненный множеством стильных декоративных элементов и инновационных технических решений, он удобен как для водителя, так и для пассажиров. Освещение в салоне имеет семь цветовых тем, которые можно настроить в соответствии с настроением и стилем вождения.

Классическую приборную панель заменил 7-дюймовый экран, на который выводятся данные о скорости, показаниях тахометра, расходе топлива, температуре наружного воздуха, давлении и температуре в шинах и многом другом.

Кроссовер получил турбированный бензиновый 1,5-литровый двигатель мощностью 147 л. с. и 210 Нм
chery.ua

Также внутри установлена мультимедийная система с 10,25-дюймовым сенсорным экраном. Подключение к бортовой системе автомобиля расширяет возможности медиа-системы, позволяя использовать приложения смартфона. Центральный дисплей мультимедийной системы также отображает изображения с камеры заднего вида, которая умеет динамично проектировать траекторию движения автомобиля вспомогательными линиями, а также отображает изображения с камеры на 360 градусов. Большинство функций управления медиа-системой вынесено на многофункциональный руль.

На центральной консоли доступна беспроводная зарядка для мобильного телефона. Сенсорная панель управления для двухзонного климат-контроля, и подогрева сидений расположена в нижней части консоли. Сбоку консоли установили кнопки управления электрическим стояночным тормозом и функцией AutoHold, переключатель режима движения, контроль спуска с горы и включения/выключения камер во время движения и парковки. Также здесь размещены 2 разъема USB и розетка на 12 вольт. Еще одна розетка на 12 вольт есть в багажном отделении.

Кроме того, внутри установили анатомические кожаные сиденья с усиленной боковой поддержкой и электрическими настройками, включая поясничную поддержку водительского сиденья.

Для украинских клиентов Chery Tiggo 7 Pro будет доступен в двух вариантах комплектации – Luxury и Premium. В комплектации Premium клиент дополнительно получит боковые шторки безопасности, панорамную камеру 360°, панорамную крышу и еще некоторые дополнительные функции. Также она доступна в двухцветном покраске – белый или красный автомобиль с черной крышей.

Luxury стоит от 564 876 грн. Premium – до 606 411 грн, а за двухцветное окрашивание этой комплектации дополнительно нужно заплатить 8307 грн.

В салоне будет цифровая приборная панель и мультимедийная система с 10,25-дюймовым сенсорным экраном
chery.ua

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, стало известно, как обновят Chery Tiggo 8. Он получит новый полуторалитровый четырехцилиндровый турбомотор.

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