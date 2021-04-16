В Україні "листи щастя" хочуть надсилати не всім водіям

В Україні "листи щастя" планують не надсилати водіям-порушникам, які сплатили штраф протягом 15 днів. Відповідний законопроєкт №5058 за основу схвалили народні депутати у Верховній раді.

У поясненні до законопроєкту зазначається, що у 2020 році Департамент патрульної поліції витратив на друк та надсилання відповідних постанов понад 60 мільйонів гривень, а лише за січень цього року – 4,8 мільйона гривень. Про це повідомили у парламенті.

Тепер планується, що постанову про адмінстягнення за правопорушення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, або за порушення правил зупинки, стоянки, паркування авто, зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису), надсилатимуть лише у випадку, якщо штраф за неї не був оплачений протягом 15 днів з дня її винесення.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Україні збільшили штрафи за порушення правил користування ременями безпеки, обмежень швидкості руху, за залишення місця дорожньо-транспортної пригоди та керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право водіння.