В Україні можуть повернути податок, який зачепить кожного водія

У Кабінеті міністрів України за ініціативи Міністерства інфраструктури обговорюють повернення так званого "дорожнього збору" з власників авто, який прив'яжуть до рівня вихлопу машини.

Так хочуть стимулювати українців купляти більш екологічні авто. Про це повідомляє сайт UBR.ua з посиланням на колишнього заступника міністра інфраструктури і чинного заступника міністра фінансів Олександра Каву.

Він розповів, що така ініціатива дійсно обговорюється в Кабміні, але ще не отримала відповідного документа. Журналісти намагалися отримати пояснення від міністерства, але їм не відповіли.

Що не так із "дорожнім збором"

Можливість введення дорожнього збору викликає декілька запитань. Зокрема, щодо його розміру і процесу встановлення. Крім того, водії в Україні вже платять такий збір, який міститься в частині акцизу у вартості пального. До держбюджету його перераховують оператори нафторинку.

Автоюрист Володимир Караваєв зазначив, що подібні збори будуть несправедливими, тому що вони не враховуватимуть платоспроможність населення. Він вважає, що зараз не на часі таке впровадження, тому що середній вік авто в Україні перевищує 20 років. Вийде, що люди, які можуть купити нову машину, будуть платити меншу ставку, а тим, хто не в змозі придбати її, доведеться платити більше.

Також необхідно врахувати, як будуть стягувати такі збори. На думку експерта з паливного ринку Дмитра Марунича, це може бути прив’язане до вартості пального, або за факт наявності у власника авто на дизелі або бензині. Акциз піднімати не будуть, оскільки це регулюється іншими документами.

"Якщо збір додасться до вартості акцизу, це буде означати подальше підвищення цін на пальне. І споживачі будуть не в захваті. Вартість нафтопродуктів і так зростає. Зараз ми маємо більш ніж $60 за барель марки Brent. Правда, поки не зрозумілий ні розмір зборів, ні те, на що вони підуть", – сказав Марунич.

Проте він не виключає іншого розвитку подій. Справедливість акцизу в тому, що чим більше людина їздить, тим більше спалює пального, забруднюючи в такому випадку атмосферу. Але не виключено, що українська влада може піти всупереч цьому.

"В Європі, наприклад, байдуже – чи їздить людина на неекологічному авто. Важливий факт його наявності. Європейцю простіше перейти на електротранспорт, але у нас населення бідне. Не кажучи вже про власників "Жигулів" у провінції. У Кабміні повинні проаналізувати таку ініціативу дуже детально", – зазначив експерт.

Україна відмовилася від фіксованого дорожнього збору 2011 року, як і від обов'язкового техогляду для легкового особистого транспорту. Тоді країна перейшла на систему отримання збору з реалізованого пального з двох причин. Податок дійсно став більш справедливим – платить більше той, хто більше їздить.

Також зникли контрольні точки, де держава перевіряла сплату транспортного податку під час проходження техогляду. Раніше величина дорожнього збору жодним чином не враховувала частоту поїздок і безпосередньо залежала від обсягу двигуна.

Заступник міністра фінансів Кава зауважив, що така ініціатива породить проблему утримання дорожнього фонду.

"У нас і так вже є джерело наповнення спеціалізованого дорожнього фонду – акциз на пальне. І потрібно швидко вирішувати проблему, як брати плату за проїзд дорогами з власників автомобілів, які не платять акциз на пальне", – сказав Кава.

Йдеться про електромобілі, які їздять тими самими дорогами і кількість яких буде рости. Заступник міністра стверджує, що ця проблема ще більш актуальна, ніж питання екології. На його думку, розмір акцизу на пальне під час введення дорожнього збору переглядати ніхто не буде.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Міністерство інфраструктури оприлюднило законопроєкт щодо обов'язкового техогляду.