У Дубаї запустять парк безпілотних таксі

У Дубаї, ОАЕ, запрацює автопарк автономних роботів-таксі Cruise Origin. У 2023 році їх почнуть тестувати в місті.

Вперше ці моделі презентували 2019 року. Якщо випробування будуть успішними, Cruise незабаром планує запустити послугу таксі в Об’єднаних Арабських Еміратах, хоча встановленої дати не було оголошено. Про це повідомляє Daily Mail.

Origin був розроблений із нуля, як повністю автономний транспортний засіб, без елементів керування, таких як кермо або педаль, що є в інших автономних автомобілях.

Мета компанії, щоб до 2030 року в Дубаї працювало понад 4000 безпілотних таксі, а в майбутньому їх хочуть поширити в інших регіонах. Вони сподіваються запустити першу повністю комерційну службу робо-таксі в Сан-Франциско до 2023 року. Це хотіли зробили ще 2019 року, але не вдалося.

Origin розпочнуть виробляти наступного року на заводі General Motors у Детройті, США. Автомобіль не має ні педалей, ні двигуна, ні керма. Це повністю електричний транспортний засіб, який може перевозити чотирьох пасажирів.

З кожного боку в нього будуть розсувні двері, а розмірами він буде як великий позашляховик. Він виглядає як щось середнє між мініфургоном та спортивним транспортним засобом.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у США створили безпілотний електробус на 40 пасажирів. Для руху він використовує технологію AutoDrive, яка створює тривимірну модель навколишнього простору на 360 градусів за допомогою лідарів, радарів і камер.