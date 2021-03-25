"Укрпошта" закупить 1860 фургонів Сitroen Berlingo L2 Worker

"Укрпошта" закупить 1860 нових Сitroen Berlingo L2 Worker для пересувних відділень. Це зроблять в рамках спільного проєкту з ЄБРР.

Компанія уклала договір на закупівлю з переможцем відкритого тендеру – компанією VIDI. Нові автівки вироблятиме ТОВ "Пежо Сітроен Україна" і імпортуватиме їх із Франції. Перші машини отримають наприкінці цього літа. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Автомобілі закуплять за 1,3 мільярда гривень і зазначаються, що це на 21,3% дешевше ринкової ціни. Також включена гарантія на 5 років та ремонт і техобслуговування авто на 150 тис. км за принципом "full-service".

"Зараз понад 600 пересувних відділень працюють у найвіддаленіших районах 7 областей. А до кінця 2021-го їх буде 2500. Це означає, що вже незабаром 15 млн людей, які проживають у сільській місцевості, зможуть користуватися сучасними поштовими послугами зручно та швидко", – написав Криклій.

Пост Владислава Криклія щодо закупівлі Сitroen Berlingo L2 Worker Скріншот

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, поштова служба США отримає нові високотехнологічні вантажівки з газовими і електричними двигунами. Вони будуть мати камери з оглядом на 360 градусів, системи для запобігання зіткнень та контролю тяги.