"Укрпочта" закупит 1860 фургонов Сitroen Berlingo L2 Worker

"Укрпочта" закупит 1860 новых Сitroen Berlingo L2 Worker для передвижных отделений. Это сделают в рамках совместного проекта с ЕБРР.

Компания заключила договор на закупку с победителем открытого тендера – компанией VIDI. Новые машины будет производить ООО "Пежо Ситроен Украина" и будет импортировать их из Франции. Первые машины получат в конце этого лета. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Автомобили закупят за 1,3 миллиарда гривен и указывается, что это на 21,3% дешевле рыночной цены. Также включена гарантия на 5 лет и ремонт, а также техобслуживание авто на 150 тыс. км по принципу "full-service".

"Сейчас более 600 передвижных отделений работают в самых отдаленных районах 7 областей. А к концу 2021-го их будет 2500. Это означает, что уже скоро 15 млн людей, проживающих в сельской местности, смогут пользоваться современными почтовыми услугами удобно и быстро", – написал Криклий.

Пост Владислава Криклия о закупке Сitroen Berlingo L2 Worker Скриншот

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, почтовая служба США получит новые высокотехнологичные грузовики с газовыми и электрическими двигателями. Они будут иметь камеры с обзором на 360 градусов, системы для предотвращения столкновений и контроля тяги.