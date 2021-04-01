У США розглянуть позов Tesla проти стартапу Rivian

Позов Tesla проти Rivian, який подали в липні 2020 року, розглядатимуть у Каліфорнійському суді.

Компанія Ілона Маска стверджує, що виробник електрокарів Rivian "незаконно привласнював комерційну таємницю, конфіденційність та приватну інформацію", заохочуючи у цьому працівників Tesla, яких вони потім наймали. Про це повідомляє Carscoops.

Tesla стверджує, що співробітники йшли від них у Rivian і забирали із собою комерційну таємницю. У позові компанія зазначає, що в них переманили не менш ніж 178 працівників.

Rivian заперечує звинувачення й каже, що Tesla намагається зупинити конкуренцію на ринку електромобілів. Вони подали клопотання у Верховний суд Каліфорнії щодо відхилення позову, але його не прийняли. Суд також відхилив прохання не приймати позови, подані до семи колишніх співробітників Tesla, які зараз працюють у Rivian.

У своєму позові Тесла зазначає: "Привласнення конкурентно корисної конфіденційної інформації Tesla під час переходу до нового роботодавця є очевидно неправильним та ризикованим. Така поведінка можлива лише задля важливої ​​вигоди – використовувати її для забезпечення конкурентних інтересів нового роботодавця".

Rivian завжди заперечували претензії й заявляли, що вони "не вводили і не будуть вводити інтелектуальну власність колишніх роботодавців у свою систему".

"Rivian складається з високоефективних команд, які керуються місією, і наша бізнес-модель та технологія базуються на багаторічному інженерному, дизайнерському та стратегічному розвитку. Це вимагає внеску та ноу-хау тисяч співробітників з різних технологічних та автомобільних галузей", – зазначив автовиробник.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Rivian показали на випробуваннях свій новий пікап R1T, який почнуть продавати в червні 2021 року.