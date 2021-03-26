У США продають Lamborghini Countach для фанатів 80-х

В американському Клівленді продають Lamborghini Countach 1988 року за 395 000 доларів. Автомобіль виробляли протягом 16 років, але створили всього 2000 примірників.

Пропонований на продаж Countach 5000 Quattrovalvole оснащений чотирициліндровим 5,2-літровим атмосферним V12. Його потужність – 449 к.с. при 7000 об/хв, а крутний момент досягає 500 Нм при 5200 об/хв. Про це повідомляє Carscoops.

Кузов пофарбований в чорний колір, який контрастує з золотистими колесами OZ Racing і значками. Модель 5000 Quattrovalvole має високе заднє крило та два виразних повітрозабірника на кришці двигуна. Також автомобіль отримав нові бампери.

Цей Countach проїхав лише 84 338 км. Салон одягнений у шкіру бежевого кольору, але також має темно-коричневу оздоблення на панелі приладів. Також є п’ятиступенева коробка перемикача передач, касетний плеєр і радіо. Невідомо, скільки попередніх власників було у моделі, але видно, що за нею доглядали.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, на аукціон Bring A Trailer виставили рідкісний Lamborghini Countach LP400 S Series III, який є одним із 82 екземплярів, вироблених у 1982 році. Його оцінювали в 233 000 доларів.