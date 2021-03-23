У Німеччині назвали ціни на бюджетний кросовер Hyundai

У Німеччині стартував продаж нового компактного кросовера Hyundai Bayon, який посяде нижню сходинку в ієрархії SUV корейського бренда.

Про це повідомляє портал Carscoops. На німецькому ринку новинку буде запропоновано у чотирьох комплектаціях: Pure, Select, Trend та Prime. Крім того, покупці зможуть вибрати та замовити додаткові опції.

Салон компактного кросовера Hyundai Bayon Hyundai

Вартість найпростішої комплектації стартує від 16 790 євро. Автомобіль укомплектований кондиціонером, цифровим радіо та Bluetooth. Окрім того, компанія подбала про безпеку та підготувала широкий набір електронних "помічників": системи контролю за рядністю, екстреного гальмування із функцією розпізнавання пішоходів та велосипедистів, автоматичного перемикання світла фар та круїз-контролю.

У версії Select вартістю від 18 790 євро до цього списку додадуться 16-дюймові легкосплавні диски, задні паркувальні датчики, підігрів дзеркал із корпусами в колір кузова, шкіряна обробка керма і важеля КП, а також електропривод стекол. Як опція пропонується "Зимовий пакет", що має підігрів передніх крісел та рулевого колеса.

Версія Trend (від 21 490 євро) отримає у своє розпорядження 8-дюймовий екран мультимедійної системи з можливістю під'єднання смартфона і портом USB, цифрову шкалу приладів з екраном на 10,25 дюйма, камеру заднього вигляду, блакитне амбієнтне підсвічування, 17-дюймові диски та низку інших опцій.

Ну і, нарешті, топова версія Bayon Prime (від 24 290 євро) має у своєму арсеналі автоматичний клімат-контроль, систему безключового доступу та запуску двигуна, датчики дощу, передні паркувальні сенсори, а також повністю світлодіодну передню і задню світлотехніку.

Покупцям пропонується вибрати між двома бензиновими двигунами потужністю від 84 до 120 к.с. Hyundai

Покупцям також пропонується вибрати між двома бензиновими двигунами. Базовим є 1,2-літровий атмосферний мотор потужністю 84 л.с. Літровий турбований двигун буде доступний у двох варіантах – на 100 та 120 сил. Пізніше очікується поява 100-сильної версії з технологією mild hybrid.

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