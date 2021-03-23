В Германии назвали цены на бюджетный кроссовер Hyundai

В Германии стартовали продажи нового компактного кроссовера Hyundai Bayon, который займет нижнюю строчку в иерархии SUV корейского бренда.

Об этом сообщает портал Carscoops. На немецком рынке новинка будет предложена в четырех комплектациях: Pure, Select, Trend и Prime. Кроме того, покупатели выбрать и заказать дополнительные опции.

Салон компактного кроссовера Hyundai Bayon Hyundai

Стоимость самой простой комплектации стартует с 16790 евро. Автомобиль укомплектован кондиционером, цифровым радио и Bluetooth. Кроме того, компания позаботилась о безопасности и подготовила широкий набор электронных "помощников": системы контроля за рядностью, экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов, автоматического переключения света фар и круиз-контроля.

В версии Select стоимостью от 18790 евро к этому списку добавятся 16-дюймовые легкосплавные диски, задние парковочные датчики, подогрев зеркал с корпусами в цвет кузова, кожаная отделка руля и рычага КП, а также электропривод стекол. В качестве опции предлагается "Зимний пакет", включающий подогрев передних кресел и рулевого колеса.

Версия Trend (от 21490 евро) получит в свое распоряжение 8-дюймовый экран мультимедийной системы с возможностью подключения смартфона и портом USB, цифровую шкалу приборов с экраном на 10,25 дюйма, камеру заднего вида, голубую амбиентную подсветку, 17-дюймовые диски и ряд других опций.

Ну и, наконец, топовая версия Bayon Prime (от 24290 евро) имеет в своем арсенале автоматический климат-контроль, систему бесключевого доступа и запуска двигателя, датчики дождя, передние парковочные сенсоры, а также полностью светодиодную переднюю и заднюю светотехнику.

Покупателям предлагается выбрать между двумя бензиновыми двигателями мощностью от 84 до 120 л.с. Hyundai

Покупателям также предлагается выбрать между двумя бензиновыми двигателями. Базовым является 1,2-литровый атмосферный мотор мощностью 84 л.с. Литровый турбированный двигатель будет доступен в двух вариантах – на 100 и 120 сил. Позже ожидается появление 100-сильной версии с технологией mild hybrid.

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