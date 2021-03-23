У Німеччині назвали ціни на бюджетний кросовер Hyundai

У Німеччині стартував продаж нового компактного кросовера Hyundai Bayon, який займе нижню сходинку у ієрархії SUV корейського бренду.

Про це повідомляє портал Carscoops. На німецькому ринку новинка буде запропонована у чотирьох комплектаціях: Pure, Select, Trend та Prime. Крім того, покупці вибрати та замовити додаткові опції.

Вартість найпростішої комплектації стартує з 16790 євро. Автомобіль укомплектований кондиціонером, цифровим радіо та Bluetooth. Крім того, компанія подбала про безпеку та підготувала широкий набір електронних "помічників": системи контролю за рядності, екстреного гальмування з функцією розпізнавання пішоходів та велосипедистів, автоматичного перемикання світла фар та круїз-контролю.

У версії Select вартістю від 18790 євро до цього списку додадуться 16-дюймові легкосплавні диски, задні паркувальні датчики, підігрів дзеркал з корпусами в колір кузова, шкіряна обробка керма і важеля КП, а також електропривод стекол. Як опція пропонується "Зимовий пакет", що включає підігрів передніх крісел та рульового колеса.

Версія Trend (від 21490 євро) отримає в своє розпорядження 8-дюймовий екран мультимедійної системи з можливістю підключення смартфона і портом USB, цифрову шкалу приладів з екраном на 10,25 дюйма, камеру заднього виду, блакитну амбієнтне підсвічування, 17-дюймові диски та ряд інших опцій.

Ну і, нарешті, топова версія Bayon Prime (від 24290 євро) має в своєму арсеналі автоматичний клімат-контроль, систему безключового доступу та запуску двигуна, датчики дощу, передні паркувальні сенсори, а також повністю світлодіодну передню і задню світлотехніку.

Покупцям також пропонується вибрати між двома бензиновими двигунами. Базовим є 1,2-літровий атмосферний мотор потужністю 84 л.с. Літровий турбований двигун буде доступний у двох варіантах – на 100 та 120 сил. Пізніше очікується поява 100-сильної версії з технологією mild hybrid.

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