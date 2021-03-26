Тюнери Mansory модифікували Rolls-Royce Cullinan. Йому змінили зовнішній вигляд та допрацювали двигун.

Вперше тюнери взялися за цю модель у минулому році і в них вийшов дуже спірний проєкт. Тепер же Mansory презентували новий погляд на автомобіль, який у певних моментах теж може здивувати. Про це повідомляє Motor1.

Rolls-Royce Cullinan пофарбований у British Racing Green Motor1

Його пофарбували в колір British Racing Green. Також розширили корпус, встановили чотири вихлопні патрубки та спойлер на даху, що надало Cullinan непритаманного спортивного вигляду. Спереду – підсвічена решітка радіатора та додаткові світлодіодні денні ходові вогні внизу спеціального переднього бампера.

Позашляховику розширили корпус, встановили чотири вихлопні патрубки та спойлер на даху Motor1

Всередині майже всі поверхні покриті шкірою. На дверях вона має хитромудрий хвилеподібний візерунок, де замінює кремове покриття на біле. Також багато дерева, яке є на приладовій панелі, центральній консолі, дверях та роздільнику задніх сидінь.

Масивний 6,75-літровий V12 тепер виштовхує 601 кінську силу і 950 Ньютон-метри, і тепер за крутним моментом він затьмарює навіть версію Black Badge. Незважаючи на свою колосальну вагу, позашляховик Rolls-Royce зараз досягає 100 км/год за п’ять секунд, а максимальна швидкість – 280 км/год.

Салон автомобіля майже повністю покритий шкірою і деревом Motor1

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Rolls-Royce створив унікальну версію Phantom Tempus. Його концепцію побудовано навколо низки феноменів, пов'язаних із космосом і поняттям часу.