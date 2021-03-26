Тюнеры Mansory модифицировали Rolls-Royce Cullinan. Ему изменили внешний вид и доработали двигатель.

Впервые тюнеры взялись за эту модель в прошлом году и у них получился очень спорный проект. Теперь же Mansory представили новый взгляд на автомобиль, который в определенных моментах тоже может удивить. Об этом сообщает Motor1.

Rolls-Royce Cullinan окрашен в British Racing Green Motor1

Его покрасили в цвет British Racing Green. Также расширили корпус, установили четыре выхлопные патрубки и спойлер на крыше, что представило Cullinan в необычном спортивном виде. Впереди – подсвеченная решетка радиатора и дополнительные светодиодные дневные ходовые огни внизу специального переднего бампера.

Внедорожнику расширили корпус, установили четыре выхлопные патрубки и спойлер на крыше Motor1

Внутри почти все поверхности покрыты кожей. На дверях она имеет хитроумный волнообразный узор, где заменяет кремовое покрытие на белое. Также много дерева, которое есть на приборной панели, центральной консоли, дверях и разделителе задних сидений.

Массивный 6,75-литровый V12 теперь выталкивает 601 лошадиную силу и 950 Ньютон-метра, и теперь за крутящим моментом он затмевает даже версию Black Badge. Несмотря на свой колоссальную вес, внедорожник Rolls-Royce сейчас достигает 100 км/ч за пять секунд, а максимальная скорость – 280 км/ч.

Салон автомобиля почти полностью покрыт кожей и деревом Motor1

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Rolls-Royce создал уникальную версию Phantom Tempus. Его концепцию построено вокруг ряда феноменов, связанных с космосом и понятием времени.