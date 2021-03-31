Творець "Мівіни" почав виробляти електромобілі

Перший мільярдер В’єтнаму та творець бренду "Мівіна" Фам Нят Вионг створив компанію VinFast, яка виробляє електромобілі. Вони створили вже перше авто.

Займатися локшиною швидкого приготування в Україні підприємець почав у 1995 році. "Мівіна" стала дуже популярною в країні і в 2010 році він продав бренд компанії Nestle за 150 мільйонів доларів. Паралельно у В’єтнамі він створив компанію Vingroup, яка має дочірню філію VinFast. І, як повідомляється на їх сайті, вони почали приймати замовлення на свій перший електромобіль VF e34.

Автомобіль коштує майже 30 тисяч доларів, але за раннє передзамовлення його можна придбати за 25 тисяч і отримати безкоштовну підписку на оренду акумулятора на 1 рік. Постачати автомобілі одразу з батареєю у компанії відмовилися, щоб зменшити витрати та забезпечити гарантію на якість і її термін служби. Після погіршення роботи акумулятора, його можна буде безкоштовно замінити на новий. Оренда акумулятора коштує 63 долари.

Автомобіль використовує акумулятор ємністю 42 кВт-год, дальність ходу якого 300 км. VinFast наголошує, що за 15 хвилин зарядки автомобіль зможе проїхати 180 км. Компанія розпочала у В’єтнамі будівництво системи зарядних станцій і планує до кінця 2021 року створити 40 000 портів у 63 провінціях та містах.

VF e34 має колісну базу 2611 мм, довжину – 4300 мм, ширини – 1793 мм, висоту – 1613 мм, дорожній просвіт – 180 мм, масу без вантажу – 1490 кг. Модель оснащена електродвигуном потужністю 150 кінських сил та крутним моментом 242 Нм з переднім приводом.

Також VinFast VF e34 отримав низку орієнтованих на водія функцій:

діагностує та попереджає про проблеми з транспортним засобом,

може викликати аварійно-рятувальну службу та знайти найближчу зарядну станцію або дилера,

відстежує стан заряду акумулятора та історію роботи автомобіля,

попереджає про ризик крадіжки,

вивчає та запам’ятовує звички користування водієм,

підтримує голосове управління,

має найсучасніші функції безпеки.

VinFast запровадив 10-річну гарантію для свого електрокара. Очікується, що перші VF e34 будуть передані клієнтам у листопаді 2021 року.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, китайський виробник електроніки Xiaomi оголосив, що почне виробляти електромобілі. За 10 років компанія інвестує в це 10 мільярдів доларів.