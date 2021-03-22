Стала відома дата дебюту нового універсалу Citroen C5

Citroen C5 дебютує 12 квітня 2021 року. Модель зняли з виробництва у 2017 році, але роком раніше представили концепт Cxperience. Він і стане серійним варіантом C5.

Автомобіль поєднає в собі седан, універсал та позашляховик, і буде мати трохи дивну форму. У своєму анонсі компанія точно не повідомила, що йдеться саме про C5, але судячи з зображення, яке натякає на передню панель Cxperience та вигляд раніше опублікованих шпигунських фото прототипа, то стає зрозуміло, що мова йде саме про нього. Про це повідомляє Motor1.

Окрім зовнішнього вигляду відомо, що новинка їздить на тій самій платформі EMP2, яка лежить в основі C5 Aircross. Цією платформою також користуються седани Peugeot 508 та DS9, які підтримують електрифікацію.

Існує ймовірність, що для майбутньої моделі буде доступний гібридний силовий агрегат, але невідомо який саме. Однак очікується встановлення гідравлічної підвіски Citroen, яка також міститься в C5 Aircross. Інформація про авто на даний момент, очевидно, мізерна. Хоча зовсім скоро стане відомо більше конкретних подробиць.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Citroen готує новий компактний кросовер із кодовою назвою C21. Про нього також поки відомо небагато інформації, але його вперше помітили на тестах.