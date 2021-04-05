Skoda запустила віртуальний салон, в якому можна посидіти в авто

Skoda та ізраїльська IT-компанія Matter розробили віртуальний виставковий зал. У ньому можна переглядати авто у дилерському центрі.

Теги, відео та аудіофайли надають безліч інформації про кожен транспортний засіб. У Skoda заявили, що віртуальний салон дасть можливість дилерам та імпортерам продовжувати обслуговувати клієнтів під час пандемії коронавірусу. Про це повідомили на сайті компанії.

На онлайн-платформі можна вільно рухатися торговим залом та розглядати моделі, як заманеться. Також доступна інформація про технічні дані відповідної моделі. Потенційні клієнти також можуть домовитись про тест-драйв у дилерському центрі.

Залежно від країни, портал буде надаватися імпортером або самими дилерами. Пілотний проєкт уже успішно запущено ізраїльським імпортером Skoda. На рівні дилера кожен партнер із продажу може налаштувати платформу та її цифрові функції відповідно до своїх потреб.

У роботі над шоурумом Matter використовував інноваційні засоби візуалізації від ринку нерухомості та власні 3D-технології. Це дало можливість відвідати центр Skoda у чеській Младі-Болеславі з будь-якої точки світу за допомогою комп’ютера чи мобільного пристрою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Skoda розповіла про свої плани на 2021 рік. Уже у травні компанія презентує нове покоління Fabia.