Skoda показала оновлений Kodiaq

Компанія Skoda провела онлайн-презентацію свого флагманського кросовера Kodiaq.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Майже через 5 років після випуску своєї першої моделі в лінійці кросоверів, Skoda представила оновлену версію Kodiaq.

Автомобіль отримав більш виразний дизайн, а також поліпшену аеродинаміку кузова skoda-storyboard.com

Автомобіль отримав більш виразний дизайн, а також поліпшену аеродинаміку кузова. У стандартну комплектацію увійшли фари Full LED, а у якості опції будуть доступні їх матричні аналоги.

Новинку легко впізнати за новою шестикутної облицюванні радіатора і більш тонким фарам skoda-storyboard.com

Новинку легко впізнати за новою шестикутної облицюванні радіатора та більш тонким фарам. Доповнюють образ стильні легкосплавні диски. Задні ліхтарі з кристалічною структурою також стали тонше та оснащуються динамічними покажчиками повороту.

Цифрова панель приладів з 10,25-дюймовим дисплеєм та чотирма варіантами оформлення доступна в якості опції для всіх комплектацій. Для версії Sportline пропонується можливість вибрати додатковий варіант оформлення цифрової панелі – Sport.

Цифрова панель приладів з 10,25-дюймовим дисплеєм і чотирма варіантами оформлення доступна в якості опції skoda-storyboard.com

Приладова панель та дверні карти оформлені декоративними накладками, що імітують матовий алюміній у комплектації Ambition або з геометричним візерунком в комплектації Style. Дверні ручки в варіантах Style та L&K мають спортивну хромовану обробку. Внутрішнє світлодіодне освітлення також охоплює простір для розміщення ніг водія та переднього пасажира та включає десять колірних схем.

Приладова панель та дверні карти оформлені декоративними накладками skoda-storyboard.com

Відділення для речей у передніх дверях підсвічуються білим світлом, а при відкритті дверей водія або переднього пасажира на землю поруч з автомобілем проектується логотип Skoda. Світлодіодне підсвічування салону можна замовити додатково до комплектації Ambition, а для версій Style, L&K та Sportline вона входить у стандартне оснащення.

Вперше покупцям доступні в якості опції ергономічні вентильовані сидіння з перфорованої шкірою, оснащені електрорегулюванням та функцією масажу.

Оновлений Kodiaq запропонований в декількох версіях та комплектаціях skoda-storyboard.com

Для топової спортивної версії Kodiaq RS підготували модернізований 2-літровий мотор TSI EVO. Він розвиває потужність 245 к.с. та працює у парі з 7-сутпенчатой роботизованою КП DSG. Ще два бензинові мотори 1.5 TSI (150 к.с.) та 2.0 TSI (190 к.с.), а також турбодизель 2.0 TDI потужністю 150 та 200 к.с. також відносяться до нового сімейства силових агрегатів сімейства EVO. Всі вони стали легше та мають поліпшеними технічними характеристиками.

Kodiaq отримав нові більш ефективні мотори сімейства EVO skoda-storyboard.com

В Україні оновлений Kodiaq буде пропонуватися у комплектаціях Ambition, Style, L&K та Sportline. Замовлення на новинку почнуть приймати в липні нинішнього року.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Skoda Octavia вперше отримала версію Sportline.