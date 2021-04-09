Skoda Octavia вперше отримала версію Sportline

Чеська компанія Skoda розширює сімейство Octavia нової спортивної модифікацією Sportline.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Новинку можна буде замовити як з кузовом ліфтбек, так і у варіанті універсал.

Для Octavia Sportline передбачена широка палітра силових агрегатів потужністю від 115 до 204 к.с. skoda-storyboard.com

Відрізнити версію Sportline легко по чорним решітці радіатора, передньому та задньому спойлерам, тонованой світлотехніці та фірмової символіки чорного кольору. У стандартну комплектацію новинки увійшли 17-дюймові легкосплавні диски Pulsar у чорному кольорі, а за доплату можна встановити 18-дюймові диски Vega або 19-дюймові Taurus. На передніх крилах з'явилися шильдики Sportline.

Відрізнити версію Sportline легко по чорним решітці радіатора, передньому та задньому спойлерам, тонованой світлотехніці та фірмової символіки чорного кольору skoda-storyboard.com

Для Octavia Sportline передбачена широка палітра силових агрегатів, в тому числі з ГБО та в гібридному виконанні, потужністю від 115 до 204 к.с. Автомобіль можна вибрати як з переднім, так і з повним приводом, а у залежності від мотора в парі з ним працюватиме механічна або роботизована коробка передач DSG.

Новинку можна буде замовити як з кузовом ліфтбек, так і у варіанті універсал skoda-storyboard.com

В якості опції можна замовити адаптивне систему DCC, що дозволяє змінювати налаштування демпфірування підвіски в широкому діапазоні від максимально комфортного до спортивного. У салоні з'явилися нові оздоблювальні матеріали та чорні елементи декору. Спортивні крісла з вбудованими підголівниками оздоблені "дихаючою" тканиною ThermoFlux. Триспицеве спортивний багатофункціональний кермо несе емблему Sportline.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, оновлений кросовер Skoda Kodiaq показали на відео.