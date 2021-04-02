Шотландський стартап почав працювати над електричним позашляховиком

Шотландський стартап All Terrain All Electric незабаром випустить чисто електричний 4x4 під назвою Munro Mark 1. Його цільовими покупцями мають бути британські фермери.

Автомобіль побудований на рамі сходового типу. Він також отримає повний привід, блокування диференціалів та двоступеневу коробку передач. Про це повідомляє сайт Auto Express.

ATAE намагався, де це було можливо, використовувати наявні деталі гальм та підвіски від інших місцевих виробників, замість того, щоб проєктувати нові агрегати. Наприклад, кузов та шасі надасть компанія Ibex Automotive.

У компанії заявили, що в такому підході є свої переваги: автомобіль буде простим в обслуговуванні, оскільки всі його деталі доступні, це допомагає мінімізувати вуглецевий слід та підтримує економіку Великобританії.

Силова установка Munro Mark 1 має акумуляторну батарею потужністю 52 кВт-год та двигун потужністю 212 к.с. та крутним моментом 350 Нм, що в звичайних умовах руху забезпечує максимальний пробіг 240 км. До 80% акумулятор можна буде зарядити за 30 хвилин.

Модель матиме максимальне корисне навантаження в 1000 кг та понад 1250 літрів багажного простору. Покупці також зможуть замовити цілий ряд доповнень, включаючи багажники на даху, панелі захисту кузова, модернізовану підвіску та великі позашляхові шини. ATAE заявляє, що навіть створить шестиколісну версію за запитом.

Прототип позашляховика закінчать цього року, після чого він почне 12-місячну глобальну програму тестування. Перші демонстрації також заплановані на цей рік, замовлення відкриватимуться влітку, а поставки повинні початися на початку 2022 року.

Виробничі моделі збиратимуться вручну на спеціально побудованому заводі в Глазго. ATAE також не планує запускати дилерську мережу, оскільки стверджує, що це збільшить ціну кожної моделі. Натомість продажами та доглядом за ними займатиметься онлайн-платформа.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, американський стартап Humble Motors показав концепт електрокара, який може стати першим у світі позашляховиком, що заряджається від сонячної енергії.