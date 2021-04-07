SEAT анонсував оновлені Ibiza та Arona

Іспанська компанія SEAT показала перший тизер оновлених моделей Ibiza та Arona, світовий дебют яких відбудеться наступного четверга.

Про це повідомляє пресслужба виробника. У процесі модернізації обидві моделі отримають видозмінену зовнішність у новому фірмовому стилі, який вже приміряв на собі хетчбек Leon.

На єдиній ілюстрації видно, що Arona отримала новий бампер з оригінальною сріблястою вставкою, що підкреслює позашляхові нотки, а також круглі "протитуманки" в центральній частині, що нагадують про Skoda Yeti.

Arona отримала новий бампер зі сріблястою вставкою та круглі "протитуманки" seat-mediacenter.com

Крім агресивнішої зовнішності з гострими гранями та різкими контурами, у компанії обіцяють "революційні зміни в інтер'єрі". Це може означати тільки одне – поява цифрового кокпіта з екранами та інформаційно-розважальної системи з розширеним функціоналом.

Рестайлінгові Ibiza та Arona отримають також нове центральне розташування фірмової символіки на задніх дверях. Для написання назви моделі буде використовуватися рукописний шрифт, який вже застосовується на "старших" моделях Leon та Ateca.

"SEAT Ibiza є ключовим каменем в успіху бренду. За п'ять поколінь він розійшовся по світу накладом близько 6 млн екземплярів. Зі свого боку Arona є другою найбільш продаваною моделлю SEAT минулого року", – коментує Уейн Гріффітс, президент SEAT та Cupra.

Технічні подробиці та іншу інформацію ми дізнаємося 15 квітня на онлайн-презентації.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у кросовера SEAT Tarraco з'явилася потужна бензинова модифікація.