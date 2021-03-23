Рідкісний суперкар Isdera Imperator продадуть з аукціону

Британський аукціонний дім Bonhams запропонує на продаж рідкісний суперкар Imperator, побудований компанією Isdera у 1991 році.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Один з рідкісних суперкарів німецької фірми Isdera виставили на торги.

Запропонований на продаж екземпляр Isdera Imperator 108i був виготовлений німецьким виробником у 1991 році. Всього з 1984 по 1993 рік було побудовано 30 екземплярів купе Imperator.

За 9 років модель Imperator 108i оснащувалася різними 8-циліндровими двигунами Mercedes-Benz.

Даний екземпляр має у своєму розпорядженні 5-літровий V8 та 5-ступеневу механічну коробку передач ZF. Він розташований "у базі" за сидіннями водія та єдиного пасажира.

На розгін до першої "сотні" купе потрібно близько 5 секунд, а максимальна швидкість досягає 283 км/год. Для свого часу це були дуже хороший показники.

Своєю появою на світ Isdera Imperator зобов'язана дизайнеру Еберхард Шульцу, який у 1978 році представив на автошоу у Франкфурті концепт b&b CW311, прикрашений "зіркою" Mercedes-Benz.

Автомобіль не справив належного враження на представників компанії. Однак, у Штутгарті не заперечували, щоб проект побачив світ під іншим брендом. Тому, заручившись підтримкою концерну Daimler AG, Шульц пішов з тюнінг-ательє b&b та заснував власну компанію Isdera.

Перший автомобіль нового бренду побачив світло у 1984 році. На моделі не використовувалися "приховані" фари, як на концепті CW311. Замість них Шульц встановив більш традиційні, а також використовував звичайні задні ліхтарі від Mercedes. У 1991 році автомобіль піддався оновленню, у процесі якого кузов був трохи видозмінений, отримавши більш обтічні форми, а фари знову ховалися під спеціальними кришками.

Орієнтовна ціна, за яку планується продати Imperator 108i знаходиться у діапазоні 500-700 тисяч євро.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Mitsubishi продасть на аукціоні 14 рідкісних моделей.