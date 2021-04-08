Прототип Opel Astra помітили на тестах з меншими колесами

Opel Astra знову помітили на випробуваннях. Цього разу у його прототипу менші колеса і часткове оголення від камуфляжу.

Здається це все ще гібридна версія, про що раніше свідчили ковпачки палива на обох задніх крилах. Хоча нові зображення більше про зовнішній дизайн не розповіли порівняно з попередніми шпигунськими знімками, це гарне нагадування про те, що Astra буде більше, ніж просто переробленим Peugeot 308. Про це повідомляє Motor1.

Модель побудують на тій самій платформі EMP2, яку використовує 308, тому очікується, що вона буде мати майже ідентичну суміш бензинових та дизельних двигунів, а також пару гібридних версій. У меншій комплектації PHEV, Peugeot пропонує комбіновану потужність 180 к. с., тоді як більш потужний варіант дає 225 к. с.

Opel Astra побудують на платформі EMP2 Motor1

Обидва вони мають передній привід, восьмиступеневу автоматичну коробку передач та акумуляторну батарею потужністю 12,4 кВт-год, що забезпечує 60 кілометрів запасу ходу за стандартом WLTP.

Peugeot нещодавно підтвердив, що повністю електричний 308 вийде у 2023 року для боротьби з VW ID.3, але поки зарано говорити, чи його брат Astra також втратить двигун внутрішнього згоряння.

Opel може представити нову Astra у вересні на виставці IAA у Мюнхені. Інтернет-прем’єра могла б відбутися на кілька днів або тижнів раніше.

Модель можуть презентувати восени Motor1

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, нещодавно Peugeot презентувала нове покоління моделі 308, яке стало більшим та отримало новий дизайн.