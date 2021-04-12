Продажі українських моторних олив YUKO в 'Епіцентрі' зросли на понад 20%

З 2017 року автотовари в "Епіцентрі" відокремились в окремий shop-in-shop під назвою "Автомол". Сьогодні "Автомол" привертає увагу великим асортиментом, пропонуючи автолюбителям понад 10 000 різноманітних товарів. При цьому "Епіцентр" залишає у пріоритеті продукцію українських виробників. Серед всіх товарів автогрупи вагоме місце займають моторні оливи вітчизняного бренду YUKO.

Поговорімо з Ольгою Ющенко, директором напрямку "Автогрупа та електроінструменти" мережі "Епіцентр", про те, чому покупці обирають вітчизняну продукцію, чи бувають проблеми з українськими моторними оливами та що чекає на автомобілістів у найближчому майбутньому.

Як давно компанія "Епіцентр" пропонує покупцям українські моторні оливи YUKO?

Моторні оливи YUKO з’явились на полицях наших торгових центрів у 2015 році. На той час товари автогрупи ще не відокремились в окремий напрям, відомий зараз як "Автомол". Спочатку ми придивлялись до потреб українських автомобілістів, вивчали їх вподобання та очікування. Нам завжди була цікава співпраця з вітчизняним виробником у напрямку мастильних матеріалів. Компанія "Юкойл" – це сучасний виробник якісних олив, охолоджуючих рідин та мастил із Запоріжжя. Його продукція, відома під брендом YUKO, має великий попит за кордоном, тому ми були впевнені, що покупцям "Епіцентру" вона теж сподобається.

Наскільки часто покупці ваших магазинів обирають продукцію YUKO?

Можна з впевненістю сказати, що мастильні матеріали компанії "Юкойл" входять у трійку лідерів серед усіх вітчизняних постачальників товарів автогрупи мережі "Епіцентр". За 2 останні роки обсяги продажів моторних олив YUKO виросли більше ніж на 20% в грошовому еквіваленті. У наших покупців росте довіра до українських продуктів. Це чудовий результат.

Як думаєте, з чим пов’язана прихильність до українських моторних олив?

Спочатку – з цікавістю, а потім – з економією. Є покупці, які придбали українські моторні оливи вперше тільки під час карантину. Однак, велика частка і тих, хто вже давно використовує продукцію YUKO та має позитивний досвід. Покупці обирають в "Епіцентрі" мастильні матеріали для дуже різних потреб.

З якими запереченнями стикаються співробітники "Епіцентру", коли рекомендують українську оливу?

"Чому українська олива коштує дешевше?" Покупців дійсно дивує, що якісний продукт можна продавати за помірні кошти. Якщо 6 років тому покупці сумнівались, чи купувати українські оливи або охолоджуючі рідини, то на сьогодні все більше наших клієнтів обирають лише вітчизняну продукцію. Це дуже добра тенденція.

До речі, про тенденції. Як вважаєте, як зміняться уподобання покупців у найближчі роки?

Не думаю, що на нас чекають суттєві зміни. Покупці будуть дедалі частіше купувати продукцію українських виробників, бо її якість зростає, вона швидше з’являється на полицях та коштує дешевше. Очікуємо, що частка продажів YUKO виросте ще на 20%-30%.

Чи були скарги на українські оливи YUKO в "Епіцентрі"?

Не можу згадати жодної ситуації, за якої український автовласник прийшов зі скаргами на моторні оливи YUKO. Це ще раз доводить, що якість продукції запорізького заводу задовольняє наших покупців.

Який продукт з широкої лінійки YUKO має найбільший попит?

Одного фаворита важко виділити, адже у покупців різні потреби. Однак, з початку 2021 року найбільший обсяг продажів у всесезонної напівсинтетичної моторної оливи для автомобілів, обладнаних ГБО, YUKO SUPER GAS 10W-40 та в універсальної напівсинтетичної оливи YUKO SEMISYNTHETIC 10W40. Вважаю, що це добрий знак, бо українські мастила мають стабільну якість. І дедалі більше наших покупців можуть в цьому переконатись.