Porsche почне встановлювати Android Auto на моделі 2022 року

Porsche буде встановлювати Android Auto на нові автомобілі, починаючи з 911 2022 модельного року. Раніше моделі оснащували тільки функціями Apple.

Власники новинок зможуть, наприклад, отримати маршрути Google Maps зі свого телефону з Android, коли вирушають в дорогу. Додаток поставляється як частина загального технічного оновлення, яке включає нову інформаційно-розважальну систему Porsche Communication Management (PCM), засновану на тому, що є в Taycan. Про це повідомляє сайт engadget.

У систему входять Apple CarPlay (дротовий та бездротовий), Apple Music, Apple Podcasts та більш налаштований інтерфейс, доступний через 10,9-дюймовий сенсорний екран. Такі функції, як голосове управління "hey, Porsche" та Navigation Plus, будуть доступні за передплатою, хоча компанія пропонує трирічний пробний період.

Крім того, якщо ви купуєте 911 з коробкою передач PDK (автоматична з подвійним зчепленням), ви можете додати Remote ParkAssist, щоб дістати свій спортивний автомобіль з місця для паркування за допомогою телефону.

Ціни на модельний ряд 911 2022 року починаються з 101 200 доларів за базову Carrera, а для Turbo S Cabriolet вони доходять до 219 800 доларів. Якщо не хочеться чекати ще мінімум пів року та не принципово отримати Android Auto, можна взяти модель 2021 року, і використовувати внутрішні функції Porsche замість телефонних програм.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Porsche безкоштовно оновить програмне забезпечення моделей Taycan. Тепер ті, хто підключають Apple ID, можуть використовувати Apple Podcasts та Apple Music Lyrics. Програми iPhone стали доступні в системі Porsche Communication Management через бездротове підключення.