Porsche 911 з великим кліренсом помітили на тестах

Porsche 911 з великим дорожнім просвітом знову помітили на випробуваннях, але цього разу на гоночній трасі Нюрбургринг.

Вперше цю модель побачили у жовтні минулого року, і тоді вона викликала чимало питань. Прототип мав білі розширення на колісних арках. Ці дивні деталі він давно вже втратив і зараз новинку помітили зовсім без камуфляжу. Про це повідомляє Motor1.

Востаннє автомобіль бачили в лютому під час його тестування в Північній Європі. З того часу зміни майже непомітні. 911 має такий самий високий кліренс, але отримав допрацьовані розширення для колісних арок.

Передній та задній бампери дещо перероблені, щоб забезпечити кращі кути з’їзду та виїзду. Зміна дизайну задньої частини помітна через вище розміщення номерного знаку.

Деталі силового агрегату залишаються таємницею, але навряд він буде слабший, ніж у Carrera 4S. Це може означати, що цей 911 міг би виробляти 443 кінські сили і 528 Ньютон-метрів крутного моменту від 3-літрового турбованого двигуна із двома турбонаддувами, який також встановлений в 4S. Очікується, що повний привід буде стандартним обладнанням.

Це авто може бути дорожчим, ніж стартова вартість 4S у 122 400 доларів, враховуючи додані позашляхові модифікації. Досі невідомо, яку назву отримає новинка та який в неї буде тираж виробництва.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанії Singer Vehicle Design та Tuthill представили позашляховик, створений за мотивами ралійних Porsche 80-х років.