Дизайн пікапу Ssangyong Rexton Sports розкрили до прем’єри

Зображення Ssangyong Rexton Sports просочилися до офіційної прем’єри, яка очікується у квітні. Пікапу трохи оновили екстер’єр та інтер’єр.

Моделі змінили передню частину. Вона мала дизайн, подібний до існуючого флагманського позашляховика Rexton, але тепер відійшла від нього. Тут нова решітка радіатора, над якою встановили напис "Khan", та вертикальні світлодіодні протитуманні фари. Про це повідомляє сайт Auto Tribune.

Бічні сторони майже схожі на попередню модель. Пропонуються різноманітні варіанти нових коліс: 17-дюймові, 18-дюймові в двох кольорах та 20-дюймові. Ззаду встановили світлодіодні ліхтарі та чорну панель, на якій написано "Sports". Також пікапу додали новий колір – зелена Amazonia.

Пікап з оновленою задньою частиною та зеленою обробкою Auto Tribune

Інтер’єр має те саме планування, що і попередня модель, і більшість специфікацій, таких як 9,2-дюймовий інформаційно-розважальний дисплей та 7-дюймова приладова панель.

Силова установка теж не змінилася. Тут лишилася комбінація 2,2-літрового дизельного двигуна та шестиступеневої автоматичною коробкою передач Aisin, але потужність трохи покращена. Тепер агрегат видає 187 кінських сил.

Салон Ssangyong Rexton Sports Auto Tribune

Як повідомляв OBOZREVATEL, SsangYong оновив позашляховик Rexton, який отримав велике восьмикутне облицювання радіатора, новий бампер та світлодіодні фари.