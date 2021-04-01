Opel перестане встановлювати логотипи та написи на авто

Юрій Андріїв Новини 17:04, 1.04.2021

На автомобілі Opel перестануть чіпляти логотипи та написи. Натомість на нових моделях бренду будуть QR-коди.

Назви, визначення двигуна та логотипи будуть заховані під кодами, які будуть в різних формах. Наприклад, наступний Manta GSe ElektroMOD отримає QR-код у вигляді легендарного логотипу моделі. Також код міститиме іншу важливу інформацію про автомобіль. Про це повідомляє сайт FormulaPassion.

Німецький виробник автомобілів оголосив, що в майбутньому кожен логотип QR-коду буде відрізнятися від усіх інших. Дебют цієї нової технології відбудеться на новій генерації Opel Astra, презентація якої відбудеться наприкінці 2021 року.

За допомогою Opel QR-кодів буде можливість взаємодіяти з учасниками дорожнього руху на моделях бренду. Завдяки швидкому скануванню коду на кузові, можна буде зв’язатися з водієм і надсилати йому текстові або голосові повідомлення та зображення до інформаційно-розважальної системи на транспортному засобі.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Opel Astra 2022 року помітили на тестах з новим дизайном, а ще вона нагадує невеликий кросовер.

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