Оновлений Volkswagen Golf R без маскування виїхав на випробування

Новий універсал Volkswagen Golf R помітили на тестах майже повністю без камуфляжу. Модель буде призначено для європейського ринку.

На зовнішньому вигляді приховано лише значки R. Також є відчуття, що нижня частина заднього бампера теж хитро замаскована за допомогою кольорової стрічки. Всередину салону зазирнути не вдалося, але можна побачити, що він має каркас безпеки і сидіння Recaro. Зрозуміло, що вони не будуть доступні на виробничій моделі. Очікується, що універсал успадкує салон від колеги хетчбека. Про це повідомляє Motor1.

Те саме стосується і силового агрегата, тому під капотом повинен бути той самий 2-літровий бензиновий двигун із турбонаддувом потужністю 315 кінських сил і крутним моментом 420 ньютон-метрів.

Golf R Variant буде лише з повним приводом у комплекті із семиступеневою автоматичною коробкою передач із подвійним зчепленням. Хетчбек розганяється до 97 км/год за 4,7 секунди, але є досить великі шанси, що універсал буде трохи повільнішим через більшу вагу. Оскільки камуфляжу майже немає, офіційна презентація може відбутися зовсім скоро.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Volkswagen виведе на європейський ринок невеликий купе-позашляховик Nivus. На прем’єру можна очікувати восени 2021 року, а продажі почнуться до зими.