Новий Morgan 3 Wheeler виїхав на тести

Morgan розпочав випробування істотно оновленої версії свого легкого триколісного родстера другого покоління. Цього року припинять його виробництво.

На зображеннях прототипу можна побачити, як модифікують 3 Wheeler, який за своєю концепцією та дизайном залишається схожим із Morgan Super Sports 1933 року. Відомо, що його передній V-twin двигун, який є однією з визначальних особливостей цього автомобіля, було вилучено. Про це повідомляє сайт Autocar.

Агрегат із потужністю 82 к.с. від американського виробника S&S став невідповідним вимогам норм викидів 2021 року, і досі компанія детально не розповіла про його заміну. Можливо це буде повністю електричний двигун.

Схоже, що силова установка триколісного наступного покоління розміщуватиметься, більш традиційно, в самому кузові. Це означає, що він, ймовірно, буде більшим, ніж нинішній двоциліндровий агрегат, і, як у випадку з іншими моделями Morgan, він, найімовірніше, буде отриманий від стороннього виробника.

BMW постачає двигуни для чотириколісних спортивних автомобілів Morgan, але найменшим є 2,0-літровий чотирициліндровий з турбонаддувом, взятий від спортивного автомобіля Z4. Напевно, він був би занадто великим для корпусу 3 Wheeler.

Окрім цього, можна побачити підказки щодо тонкого редизайну найменшої моделі бренду. Схоже, Morgan представить більш обтічну передню частину, і хоча передні колеса залишатимуться відкритими, заднє колесо поки закрите в хвості автомобіля.

Більш істотними є очевидні зміни шасі моделі. Здається, у неї набагато вдосконалена систему підвіски, а вентиляційні гальмівні диски спереду значно збільшені, що вказує на потенційне збільшення потужності для 3 Wheeler.

Очікується, що новий автомобіль повністю покажуть до кінця цього року, а на міжнародний ринок він вийде 2022 року.

Прототип оновленого Morgan 3 Wheeler Autocar

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Morgan Motor випустила фірмовий джин Morgan x Piston, який коштує 45 фунтів стерлінгів.