Новый Morgan 3 Wheeler выехал на тесты

Morgan начал испытания существенно обновленной версии своего легкого трехколесного родстера второго поколения. В этом году прекратят его производство.

На изображениях прототипа можно увидеть, как модифицируют 3 Wheeler, который по своей концепции и дизайну остается подобным к Morgan Super Sports 1933 года. Известно, что одной из главных особенностей текущего автомобиля, его передний V-twin двигатель, был изъят. Об этом сообщает сайт Autocar.

Агрегат с мощностью 82 л.с. от американского производителя S&S стал несоответствующим требованиям норм выбросов в 2021 году, и до сих пор компания подробно рассказала о его замене. Возможно это будет полностью электрический двигатель.

Похоже, что силовая установка трехколесного следующего поколения будет размещаться, более традиционно, в самом кузове. Это означает, что он, вероятно, будет больше, чем нынешний двухцилиндровый агрегат, и, как в случае с другими моделями Morgan, он, скорее всего, будет получен от стороннего производителя.

BMW поставляет двигатели для четырехколесных спортивных автомобилей Morgan, но наименьшим является 2,0-литровый четырехцилиндровый с турбонаддувом, взятый от спортивного автомобиля Z4. Наверное, он был бы слишком большим для корпуса 3 Wheeler.

Кроме этого, можно увидеть подсказки по тонкому редизайну самой маленькой модели бренда. Похоже, Morgan представит более обтекаемую переднюю часть, и хотя передние колеса будут оставаться открытыми, заднее колесо пока закрыто в хвосте автомобиля.

Более существенными являются очевидные изменения шасси модели. Кажется, у нее гораздо усовершенствованная система подвески, вентиляционные тормозные диски спереди значительно увеличены, что указывает на возможное увеличение мощности для 3 Wheeler.

Ожидается, что новый автомобиль будет полностью показан до конца этого года, а на международный рынок он выйдет в 2022 году.

Прототип обновленного Morgan 3 Wheeler Autocar

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Morgan Motor выпустила фирменный джин Morgan x Piston, который стоит 45 фунтов стерлингов.