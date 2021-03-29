Новій Kia e-Niro збільшили дальність ходу та знизили ціну

Британське відділення Kia Motors презентувало новий варіант електричного кросовера e-Niro. Він має більший акумулятор на 64 кВт-год і коштує 34 945 фунтів стерлінгів.

Модель може проїхати 453 км за рейтингом WLTP. У Kia заявили, що це найбільший діапазон серед електричних автомобілів до 35 000 фунтів стерлінгів у Великобританії. За допомогою швидкого зарядного пристрою на 100 кВт-год новинка може зарядитися від 1 до 80 відсотків менш ніж за годину. Про це повідомляє сайт insideevs.

Кросовер має діапазон і потужність більш дорогих моделей, але за нижчою ціною, оскільки пропонує менше функцій. Електрокар оснащений 8,0-дюймовим центральним сенсорним екраном, бездротовим Android Auto та Apple CarPlay, резервною камерою, датчиками заднього паркування та адаптивним круїз-контролем.

Усі моделі e-Niro постачаються з KiaCharge – новою інтегрованою мережею загального користування у Великобританії. Власники автомобіля можуть отримати доступ до понад 15 000 зарядних станцій по всій країні з одного облікового запису.

У Великобританії цей електромобіль можна придбати з державною субсидією в розмірі 2500 фунтів стерлінгів. Поставки заплановані на липень.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, показала перші фото крос-хетчбека EV6 та представила свою нову філософію дизайну.