Nissan випустить обмежену кількість нової версії GT-R Nismo

Nissan презентувала нову версію GT-R Nismo Special Edition, що надійде в продаж у США цієї осені та буде надзвичайно обмеженим.

Модель отримає видозмінену версію 3,8-літрового V-6 з двома турбонаддувами Nismo, який досі оснащений тими самими турбокомпресорами, що використовуються на гоночному автомобілі класу GT-R GT3. Про це повідомляє сайт Car and Driver.

Агрегат виробляє 600 кінських сил і 652 Нм крутного моменту (стандартні GT-R мають 565 кінських сил). На всі чотири колеса потужність подається через шестиступеневу автоматичну коробку передач із подвійним зчепленням.

GT-R Nismo відрізняється більш агресивним аерокомплектом із великим заднім крилом і червоною обробкою. Автомобілі Special Edition оброблені ексклюзивним кольором Stealth Grey та мають карбоновий капот.

Модель також має набір 20-дюймових легкосплавних колісних дисків із червоним ободом і логотипом NISMO. Крім того, це перша GT-R, яка носить новий логотип Nissan, що розмістили на багажнику та центральних ковпачках.

Nissan не оприлюднив ціни на 2022 GT-R Nismo Special Edition, але очікується, що це буде коштувати трохи більше, ніж стандартна стартова ціна Nismo у 212 535 доларів.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Nissan Nismo почав пропонувати власникам колекційного R32 Skyline GT-R повну його реставрацію, яка коштує приблизно 450 тисяч доларів.