Nissan показав "прокачаний" позашляховик Patrol Nismo

Компанія Nissan розширює сімейство спортивних версій Nismo. До споркупе 370Z та GT-R додався флагманський позашляховик Patrol.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Автомобіль створений до 70-річчя моделі Patrol.

Автомобіль створений до 70-річчя моделі Patrol nissanmotornews.com

Автомобіль оснащений атмосферним 5,6-літровим V8, який розвиває 428 к.с., а обертовий момент досягає 560 Нм. У парі з ним працює автоматична коробка передач, яка відправляє момент до всіх ведучих коліс.

Позашляховик отримав агресивний аеродинамічний обвіс, що містить нові бампери, бічні "спідниці", масивний задній дифузор та антикрило на даху. У зовнішності моделі вдало поєднуються червоні акценти з чорним глянцем. Нові колісні диски на 4,5 кг легші, ніж традиційні. Автомобіль отримав власні налаштування ходової та гальмівної системи.

Позашляховик отримав агресивний аеродинамічний обвіс, що має нові бампера, бічні "спідниці", масивний задній дифузор та антикрило на даху nissanmotornews.com

У багато прикрашеному салоні використовується червоно-чорна колірна схема. На сидіннях та картах дверей з'явилися контрастні червоні вставки, а чорна шкіра отримала червону декоративну прострочку. Мультимедійна система підтримує комунікацію зі смартфонами, має бездротову зарядку і кілька портів USB-A та USB-C.

У багато прикрашеному салоні використовується червоно-чорна колірна схема nissanmotornews.com

На сидіннях та картах дверей з'явилися контрастні червоні вставки nissanmotornews.com

У комплектацію новинки увійшли сучасні технології Nissan Intelligent Mobility. Зокрема, автомобіль оснащено системою екстреного гальмування з функцією розпізнавання пішоходів, а також системами запобігання фронтальному зіткненню, автоматичного перемикання світла фар та системою кругового огляду.

Nissan Patrol Nismo надійде до дилерів марки на Близькому Сході в квітні нинішнього року за ціною від $105 тисяч.

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