Німецькі тюнери модифікували Dacia Duster для бездоріжжя

Юрій Андріїв Новини 13:20, 22.03.2021 Оновлено: 14:07, 22.03.2021

Німецький тюнінг-магазин Taubenreuther модифікував Dacia Duster для бездоріжжя. Автомобілю зробили низку оновлень для кращого проїзду поза дорогами.

Duster доступний в Німеччині тільки у вигляді кроссовера, тому компанія імпортувала "донорський" пікап з-за кордону. Йому на 35 мм підвищили висоту їзди, встановили амортизатори Koni Heavy Track, легкосплавні диски Borbet з шинами BF-Goodrich All-Terrain KO2 та лебідку, розраховану на 2,4 тонни буксувальних зусиль. Про це повідомляє сайт FormaCar.

Dacia Duster від Taubenreuther
FormaCar

Днище отримало три захисні пластини завтовшки 6 мм, виготовлені з алюмінію. На грузовий відсік встановили стійку Rhino Rack Multi-Rack, а зверху – світлодіодну панель Osram FX1000, яка в суху погоду освічує на відстані до 600 метрів.

Такий Duster міг би мати значні позашляхові можливості, але Taubenreuther хоче використовувати його тільки як машину для виставок та шоу.

Світлодіодна панель Osram FX1000
FormaCar

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у Франції ательє Garage 4×4 Balleydier перетворило Duster на гусеничний всюдихід. За його основу взяли пікап, який випускає румунська компанія Romturingia. Автомобілю замінили колеса на гусениці, що поліпшило прохідність, але обмежило максимальну швидкість до 60 км/год.

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