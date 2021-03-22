Немецкие тюнеры модифицировали Dacia Duster для бездорожья

Немецкий тюнинг-магазин Taubenreuther модифицировал Dacia Duster для бездорожья. Автомобилю сделали ряд обновлений для лучшего проезда вне дорог.

Duster доступен в Германии только в виде кроссовера, поэтому компания импортировала "донорский" пикап из-за рубежа. Ему на 35 мм повысили высоту езды, установили амортизаторы Koni Heavy Track, легкосплавные диски Borbet с шинами BF-Goodrich All-Terrain KO2 и лебедку, рассчитанную на 2,4 тонны буксировочных усилий. Об этом сообщает сайт FormaCar.

Dacia Duster от Taubenreuther FormaCar

Днище получило три защитные пластины толщиной 6 мм, изготовленные из алюминия. На грузовой отсек установили стойку Rhino Rack Multi-Rack, а сверху – светодиодную панель Osram FX1000, которая в сухую погоду освещает на расстоянии до 600 метров.

Такой Duster мог бы иметь значительные внедорожные возможности, но Taubenreuther хочет использовать его только как машину для выставок и шоу.

Светодиодная панель Osram FX1000 FormaCar

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, во Франции ателье Garage 4×4 Balleydier превратило Duster в гусеничный вездеход. За его основу взяли пикап, который выпускает румынская компания Romturingia. Автомобилю заменили колеса на гусеницы, что улучшило проходимость, но ограничило максимальную скорость до 60 км/ч.