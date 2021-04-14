Найдивніші автомобілі, які несподівано стали успішними

В автомобільному світі все дуже строго, адже покупці досить однозначно реагують на нові моделі. Автомобіль або продається, або ні. На цьому тлі експерименти завжди даються автовиробникам великою ціною.

Утім, у нас є безліч вдалих прикладів сміливої інженерної думки і польоту фантазії дизайнерів. Auto Oboz зібрав найкращі автомобілі, які повинні були провалитися на ринку за всіма законами логіки. Проте кожен із них перетворився на бестселер.

Porsche Cayenne

Спортивний кросовер Porsche наразі здається досить повсякденною та майже непримітною машиною. Звісно, німецький позашляховик продовжує демонструвати видатні динамічні характеристики. Але сьогодні модель перетворилася на без перебільшення масову.

Porsche Cayenne – найпрактичніший автомобіль німецького бренду Porsche

Porsche Cayenne здивував усіх, але сподобався покупцям Porsche

Однак 20 років тому поява практичної сімейної машини в модельному ряду спортивних автомобілів усім здавалася божевіллям, приреченим на провал. Але в Porsche вчинили мудро, використавши як основу Volkswagen Touareg. Доповненням постали впізнаваний дизайн, потужні двигуни та розкішний інтер'єр. Сьогодні компанія розробляє вже четверте покоління моделі.

BMW X6

Близько 15 років тому баварці, оцінивши успіх X5 і компактного X3, зрозуміли, що за кросоверами майбутнє. Проте в BMW зважилися на експеримент, вирішивши поєднати в одному автомобілі позашляховик і спортивну машину.

BMW X6 здивував своїм дизайном BMW

BMW X6 відкрив сегмент купеподібних кросоверів BMW

Передусім це висловили в дизайні. BMW X6 із величезними колесами отримав динамічний силует, компактне скління та стильну світлотехніку. Багато хто погодився з тим, що вигляд модель мала дивний, а салон вийшов тісним. Проте комерційно проєкт виявився дуже успішним – на ринок вивели вже третю генерацію BMW X6.

Skoda Octavia RS

Останнім часом автомобілі чеської компанії стають дедалі дорожчими, якіснішими та більш статусними. Це вельми личить новим моделям Skoda. Але на початку XXI сторіччя машини виробника були дуже демократичними. На цьому тлі спортивний ліфтбек (ви назвете його седаном) Skoda Octavia RS з 200-сильним мотором на вигляд був щонайменше дивним.

Перше покоління Skoda Octavia RS прогриміло, як грім Skoda

Skoda Octavia RS – демократичний щоденний спорткар Skoda

У цей момент Skoda вже повністю увійшла до складу VW Group. Німці вважали, що чехам потрібен по-справжньому потужний автомобіль. Спершу покупцям, які звикли до простих доступних машин, таке рішення здалося дивним. Однак Octavia RS виявилася приголомшливим автомобілем. Раціональна потужність, надійність, простота і практичність показали термін "повсякденний спорткар" з нового боку.

Fiat 500

З України не надто добре видно, та в Європі у Fiat позиції дуже сильні. Компанія побудувала свою репутацію на компактних міських автомобілях, що виявляються дуже зручними в тісних старих мегаполісах. Рецепт досить тривіальний: невибагливий дизайн, перевірена конструкція, надійні агрегати і приємна ціна.

Fiat 500 – сучасний автомобіль, який має вигляд старої машини Fiat

Fiat 500 виявився стильним атрибутом для міста Fiat

У Fiat 500 в 2007 році все це було. Крім простої зовнішності, яку вирішили замінити "ламповим" дизайном, що відсилає до моделі з 50-х років. Це передбачало націнку за імідж. Ще одна проблема крилася в тому, що захоплення ретроспективним дизайном після 2000 року вже здавалося неактуальним. Відносно дорогий маленький автомобіль Fiat ступав на тендітну землю. Але все спрацювало – покупцям машина дуже сподобалася, її зовнішність зачарувала жінок і чоловіків, конструкція виявилася надійною, а широкий вибір аксесуарів дозволяв персоналізувати свою машину.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про автомобілі, для яких пропонували найбільшу кількість двигунів. У деяких випадках у покупців був вибір з 23 моторів.