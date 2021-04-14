Самые странные автомобили, которые неожиданно стали успешными

В автомобильном мире все очень строго, ведь покупатели довольно однозначно реагируют на новые модели. Автомобиль либо продается, либо нет. На этом фоне эксперименты всегда даются автопроизводителям большой ценой.

Тем не менее, у нас есть множество удачных примеров смелой инженерной мысли и полета фантазии дизайнеров. Auto Oboz собрал лучшие автомобили, которые должны были провалиться на рынке по всем законам логики. Однако каждый из них превратился в бестселлер.

Porsche Cayenne

Спортивный кроссовер Porsche в данный момент кажется довольно повседневной и почти непримечательной машиной. Конечно, немецкий внедорожник продолжает демонстрировать выдающиеся динамические характеристики. Но сегодня модель превратилась в без преувеличения массовую.

Porsche Cayenne – самый практичный автомобиль немецкого бренда Porsche

Porsche Cayenne удивил всех, но понравился покупателям Porsche

Однако 20 лет назад появление практичной семейной машины в модельном ряду спортивных автомобилей всем казалось безумием, обреченным на провал. Но в Porsche поступили мудро, использовав в качестве основы Volkswagen Touareg. В качестве дополнения выступили узнаваемый дизайн, мощные двигатели и роскошный интерьер. Сегодня компания разрабатывает уже четвертое поколение модели.

BMW X6

Около 15 лет назад баварцы, оценив успех X5 и компактного X3, поняли, что за кроссоверами будущее. Однако в BMW решились на эксперимент, решив совместить в одном автомобиле внедорожник и спортивную машину.

BMW X6 удивил своим дизайном BMW

BMW X6 открыл сегмент купеобразных кроссоверов BMW

В первую очередь это выразили в дизайне. BMW X6 с огромными колесами получил динамичный силуэт, компактное остекление и стильную светотехнику. Многие согласились с тем, что выглядела модель странно, а салон получился тесным. Тем не менее, коммерчески проект оказался очень успешным – на рынок вывели уже третью генерацию BMW X6.

Skoda Octavia RS

В последнее время автомобили чешской компании становятся все дороже, качественнее и статуснее. Это весьма идет новым моделям Skoda. Но в начале XXI столетия машины производителя были очень демократичными. На этом фоне спортивный лифтбэк (вы назовете его седаном) Skoda Octavia RS с 200-сильным мотором выглядел по меньшей мере странно.

Первое поколение Skoda Octavia RS грянуло, как гром Skoda

Skoda Octavia RS – демократичный ежедневный спорткар Skoda

В этот момент Skoda уже полностью вошла в состав VW Group. Немцы считали, что чехам необходим по-настоящему мощный автомобиль. Сперва покупателям, которые привыкли к простым доступным машинам, такое решение показалось странным. Однако Octavia RS оказалась потрясающим автомобилем. Разумная мощность, надежность, простота и практичность показали термин "повседневный спорткар" с новой стороны.

Fiat 500

Из Украины не слишком хорошо видно, но в Европе у Fiat позиции очень сильные. Компания построила свою репутацию на компактных городских автомобилях, которые оказываются очень удобными в тесных старых мегаполисах. Рецепт довольно тривиальный: непритязательный дизайн, проверенная конструкция, надежные агрегаты и приятная цена.

Fiat 500 – современный автомобиль, который выглядит, как старая машина Fiat

Fiat 500 оказался стильным атрибутом для города Fiat

У Fiat 500 в 2007 году все это было. Кроме простой внешности, которую решили заменить "ламповым" дизайном, отсылающим к модели из 50-х годов. Это подразумевало наценку за имидж. Еще одна проблема скрывалась в том, что увлечение ретроспективным дизайном после 2000 года уже казалось неактуальным. Относительно дорогой маленький автомобиль Fiat ступал на хрупкую землю. Но все сработало – покупателям машина очень понравилась, ее внешность очаровала женщин и мужчин, конструкция оказалась надежной, а широкий выбор аксессуаров позволял персонализировать свою машину.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об автомобилях, для которых предлагали наибольшее количество двигателей. В некоторых случаях у покупателей был выбор из 23 моторов.