На базі Tesla Cybertruck створили кемпер CyberLandr, який повністю складається

На базі Tesla Cybertruck, який ще досі не вийшов, створили кемпер CyberLandr. Він настільки ж інноваційний за зовнішнім виглядом, функціональністю та матеріалами, як і авто, для якого він побудований.

На відміну від традиційних кемперів для пікапів, які встановлюються в багажний відсік і виступають над кабіною, CyberLandr повністю вкладається у відсік Cybertruck. Туди ж, при складанні, його можна повністю сховати. Про це повідомляє Motor1.

CyberLandr можна повністю скласти у вантажний відсік пікапа CyberLandr

При розкладанні CyberLandr піднімається і стає повноцінним, чотирисезонним, позамережевим автобудинком з усіма зручностями, включаючи кухню, вітальню, спальню та окрему ванну кімнату.

Особливість дизайну CyberLandr в тому, що він не впливає на аеродинаміку автомобіля, усуваючи тим самим великий недолік, який мають традиційні кемпери для пікапів або буксирувані машини. Він важить всього 545 кг, що менше половини від максимального обмеження корисного навантаження Cybertruck.

Всередині є велика кімната, яка вміщує у собі кухню, вітальню та спальню CyberLandr

CyberLandr також повністю електричний, тому немає пахучих балонів з пропаном або відкритого полум’я. І оскільки Cybertruck буде пропонувати одні з найбільших доступних акумуляторних батарей, кемпер не потребує власного джерела живлення. Він просто підключається до пікапу і розподіляє енергію, отриману від щедрих сонячних панелей на 500 Вт, встановлених на його розкладному даху.

Житлова площа розгортається натисканням кнопки в спеціальному додатку. Вона має дві кімнати: велику вітальню, де можна їсти та спати, та ванну кімнату. Більша кімната має красиву порцелянову кухонну стільницю, схожу на мармур, велику раковину та невидиму індукційну варильну поверхню. Також там є невеликий холодильник та камера зберігання. Для сидіння є два дуже цікаві стільці, які можна виносити на вулицю або розкладати для сну.

Стільці можна виносити на вулицю або розкладати у форму ліжка CyberLandr

Що стосується розваг, CyberLandr буде оснащений 32-дюймовим 4K смарт-телевізором/монітором із вбудованими програмами. Телевізор можна перенести на одну з трьох поверхонь стіни. Всередині є об'ємний звук, і кожен будинок на колесах оснастять власною супутниковою антеною StarLink, щоб отримувати швидкісний інтернет буквально в будь-якій точці Землі (крім Антарктиди).

Вікна з подвійним склінням повинні забезпечувати чудову ізоляцію, а також мати електрохромне затемнення, щоб забезпечити повну конфіденційність без потреби в жалюзі або шторах. Також кемпер оснащений 360-градусним спостереженням для забезпечення безпеки, а також зовнішнім освітленням, що контролює рух.

32-дюймовий 4K смарт-телевізор, який можна переміщувати CyberLandr

Ванна кімната оснащена підігрівом підлоги, туалетом для сухого змиву з чашею, яка самоочищається, і рециркуляційним душем з чотириступеневим фільтром.

Ванна кімната з туалетом та душем CyberLandr

Оскільки деякі Tesla Cybertruck очікують на поставку наприкінці 2021 року, творці CyberLandr повинні швидко підготувати його до виробництва. Процес ускладнюється тим, що остаточна форма та розміри пікапа ще не опубліковані. Тож, будуть працювати з прототипом, доки Tesla не представить автомобіль повністю.

CyberLandr оцінили в 49 995 доларів, що відповідає рівню інших кемперів преміум-класу на ринку. Зараз можна зарезервувати один з них за 100 доларів і отримати знижку на 5 000 доларів за раннє входження в чергу. Також можна покласти до 5000 доларів і отримати акційну ціну 39 995 доларів на обмежений час, але доступні лише 20 таких слотів.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, з Land Rover Defender зробили будинок для кемпінгу у ретро-стилі з просторим інтер’єром.