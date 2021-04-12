На аукціон виставили тюнінгований Chevy Camaro Z57

На Gateway Classics виставили на продаж Chevrolet Camaro Z57 2001 року з тюнінгованим кузовом. За спортивне авто в ретро-стилі хочуть 32 000 доларів.

Автомобіль пофарбований чорною фарбою та малюнками синього полум’я. Багато елементів дизайну були натхненні Chevy 1957 року, але його обвіс не є прямою копією цієї моделі. Про це повідомляє Motor1.

Задня частина Chevrolet Camaro Z57 Gateway Classics

Під капотом розташований двигун V8 LS, а одометр показує трохи більше 268 000 км. Агрегат нещодавно був відновлений і пройшов лише 4828 км після реконструкції. 5,7-літровий двигун потужністю трохи більше 300 кінських сил поєднується з чотириступеневою автоматичною коробкою передач.

Відновлений 5,7-літровий двигун V8 LS Gateway Classics

Вінтажний вигляд не повинен обманювати – це дійсно Camaro 2001 року, просто він правильно обладнаний. На борту він має такі функції, як кондиціонер, гідропідсилювач керма, шкіряні сидіння, заводські алюмінієві колеса тощо.

Всередині є кондиціонер та шкіряні сидіння Gateway Classics

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, на продаж виставили болід Формули-1 Toro Rosso STR14. В сезоні 2019 року Алекс Албон та П'єр Гаслі проїхали на ньому 17 гонок, одна з яких призвела до подіуму для Гаслі в Бразилії. Болід продається у вигляді рухомого шасі, тому у нього не буде гідравліки, ЕБК та силового агрегата.