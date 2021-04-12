На аукцион выставили тюнингованный Chevy Camaro Z57

На Gateway Classics выставили на продажу Chevrolet Camaro Z57 2001 года с тюнингованным кузовом. За спортивное авто в ретро-стиле хотят 32 000 долларов.

Автомобиль окрашен черной краской и рисунками синего пламени. Многие элементы дизайна были вдохновлены Chevy 1957 года, но его обвес не является прямой копией этой модели. Об этом сообщает Motor1.

Задняя часть Chevrolet Camaro Z57 Gateway Classics

Под капотом расположен двигатель V8 LS, а одометр показывает чуть больше 268 000 км. Агрегат недавно был восстановлен и прошел только 4828 км после реконструкции. 5,7-литровый двигатель мощностью чуть более 300 лошадиных сил сочетается с четырехступенчатой автоматической коробкой передач.

Восстановленный 5,7-литровый двигатель V8 LS Gateway Classics

Винтажный вид не должен обманывать – это действительно Camaro 2001 года, просто он правильно оборудован. На борту он имеет такие функции, как кондиционер, гидроусилитель руля, кожаные сиденья, заводские алюминиевые колеса и так далее.

Внутри есть кондиционер и кожаные сиденья Gateway Classics

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на продажу выставили болид Формулы-1 Toro Rosso STR14. В сезоне 2019 Алекс Албон и Пьер Гасли проехали на нем 17 гонок, одна из которых привела к подиуму для Гасли в Бразилии. Болид продается в виде подвижного шасси, поэтому у него не будет гидравлики, ЭБУ и силового агрегата.