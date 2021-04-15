Mini випустить новий хетчбек, позашляховик та мінівен

Mini готує новий хетчбек, позашляховик та мінівен. Компанію очікує серйозне струшування, оскільки її "батько" BMW планує розширити модельний склад бренду.

З кінця 2022 до 2025 року Mini випустить суперкомпактний тридверний електричний хетчбек завдовжки всього 3,5 м. Потім має вийти кросовер та просторий електричний мінівен. Очікується, що дві останні моделі будуть завдовжки 4,5 м. Сьогоднішні 3-дверний та 5-дверний хетчбеки можуть зникнути. Про це повідомляє сайт Autocar.

Нова ера бренду розпочнеться з електричного JCW, який буде випущений в кінці цього року або на початку 2022 року. Він має встановити довіру до електрокарів компанії. Потім, через 8-12 місяців, з’явиться абсолютно новий хетбчек Mini.

Рендер майбутньої новинки Mini Autocar

Ще одна повністю електрична модель Mini нещодавно була помічена на зимових випробуваннях, і, ймовірно, це буде відроджена модель Minor. Вона може стати першим авто, яке створять у рамках співпраці BMW і Great Wall на заводі у Китаї. Minor буде базуватися на абсолютно новій платформі, розробленій спільно інженерами обох компаній.

Наступним кроком у графіку стане заміна сьогоднішнього модельного ряду Mini. Цей процес, як очікується, розпочнеться на початку 2023 року. Нещодавно у компанії розповіли, що наступне покоління їх авто буде базуватися на новій платформі. Крім того, планується відійти від поточної мови дизайну і відновити простоту оригінального Mini.

Можливий вигляд кросовера Countryman Autocar

Модель Countryman може перетворитися на кросовер, який буде базуватися на тій ж платформі, що новий BMW X1. Це дозволить бренду конкурувати на ринках США та Китаю. Автомобіль отримає трьох та чотирициліндрові двигуни, гібридну силову установку та повністю електричну.

Електричний мінівен, який готує Mini, отримає назву Traveler. Його зовнішній вигляд пов’язують з концептом Urbanaut, який показали в кінці минулого року. Очікується, що він розділить платформу з Countryman. Враховуючи його довжину, це може бути навіть семимісний автомобіль, як BMW 2 Series Gran Tourer.

Концепт Mini Urbanaut Electrek

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в 2025 році у Mini вийде остання модель з двигуном внутрішнього згорання. До 2030 року всі їх автомобілі перейдуть на електричні агрегати.