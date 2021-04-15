Mini выпустит новый хэтчбек, внедорожник и минивэн

Mini готовит новый хэтчбек, внедорожник и минивэн. Компанию ожидает серьезная встряска, поскольку ее "отец" BMW планирует расширить модельный состав бренда.

С конца 2022 до 2025 года Mini выпустит суперкомпактный трехдверный электрический хэтчбек длиной всего 3,5 м. Затем должен выйти кроссовер и просторный электрический минивэн. Ожидается, что две последние модели будут длиной 4,5 м. Сегодняшние 3-дверный и 5-дверный хэтчбеки могут исчезнуть. Об этом сообщает сайт Autocar.

Новая эра бренда начнется с электрического JCW, который будет выпущен в конце этого года или в начале 2022 года. Он должен установить доверие к электрокарам компании. Затем, через 8-12 месяцев, появится совершенно новый хэтбчек Mini.

Рендер будущей новинки Mini Autocar

Еще одна полностью электрическая модель Mini недавно была замечена на зимних испытаниях, и, вероятно, это будет возрожденная модель Minor. Она может стать первым авто, которое создадут в рамках сотрудничества BMW и Great Wall на заводе в Китае. Minor будет базироваться на совершенно новой платформе, разработанной совместно инженерами обеих компаний.

Следующим шагом в графике станет замена сегодняшнего модельного ряда Mini. Этот процесс, как ожидается, начнется в начале 2023 года. Недавно в компании рассказали, что следующее поколение их авто будет базироваться на новой платформе. Кроме того, планируется отойти от текущего языка дизайна и восстановить простоту оригинального Mini.

Возможный вид кроссовера Countryman Autocar

Модель Countryman может превратиться в кроссовер, который будет базироваться на той же платформе, что новый BMW X1. Это позволит бренду конкурировать на рынках США и Китая. Автомобиль получит трех и четырехцилиндровые двигатели, гибридную силовую установку и полностью электрическую.

Электрический минивэн, который готовит Mini получит название Traveler. Его внешний вид связывают с концептом Urbanaut, который показали в конце прошлого года. Ожидается, что он разделит платформу с Countryman. Учитывая его длину, это может быть даже семиместный автомобиль, как BMW 2 Series Gran Tourer.

Концепт Mini Urbanaut Electrek

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в 2025 году у Mini выйдет последняя модель с двигателем внутреннего сгорания. К 2030 году все их автомобили перейдут на электрические агрегаты.