Mercedes тестує нову модель у таємничому кузові C-Class

Фотографи-шпигуни зловили таємничий прототип Mercedes, який проходить випробування. У нього кузов C-Class, але помітно, що це має бути інша модель.

Це авто відрізняється з ряду причин, включаючи більш високий кліренс та ширшу колію. Вважається, що модель також має повний привід та систему рульового управління задньої осі, як перероблений S-Class. Про це повідомляє Carscoops.

Прототип, швидше за все, є тестовим автомобілем для майбутнього кросовера. Mercedes протягом місяців випробовував повноцінні прототипи GLC, тому навряд він пов'язаний з цим автомобілем. Також здається малоймовірним, що це прототип C-Class All-Terrain, оскільки очікується, що він буде базуватися на універсалі C-Class, а не на седані.

Не до кінця зрозуміло, що Mercedes має в рукаві. Їх модельний ряд позашляховиків досить свіжий, оскільки GLA, GLB, GLE, GLS та G-Class відносно нові, і повноцінні прототипи низки майбутніх електричних кросоверів вже були помітні.

Є ймовірність, що це може бути тестовий варіант для EQC другого покоління, який має вийти через кілька років. Це лише припущення, але цей прототип може провести ще трохи часу на випробуваннях перед перетворенням у виробничий автомобіль.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Mercedes-Benz представила нові модифікації сімейства EQC – 400 4Matic та 400 4Matic AMG Line. Обидві отримають два тягових електромотора, сумарна потужність яких досягає 408 к.с.