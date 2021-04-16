Mercedes-Benz презентував флагманський електромобіль EQS

У Штутгарті відбулася світова презентація першого в історії компанії люксового електромобіля Mercedes-Benz EQS.

Про це повідомляє пресслужба виробника. EQS – перша модель марки, побудована на новій модульній платформі МЕА для автомобілів преміум сегменту.

Спочатку на ринок вийде дві модифікації – EQS 450+ (333л.с.) та повнопривідний EQS 580 4Matic (524 к.с.) media.daimler.com

Спочатку на ринок вийде дві модифікації – EQS 450+ (333л.с.) та повнопривідний EQS 580 4Matic (524 к.с.). Пізніше компанія планує запропонувати версію потужністю 762 к.с.

Поява новинки є першим кроком компанії на шляху амбітних планів стати виробником автомобілів без шкідливих викидів в атмосферу до 2041 року. Зокрема, до 2030 року компанія має намір перевести половину модельного ряду на гібридні силові агрегати та електротягу. Крім цього, у Штутгарті мають намір збільшити частку вторинних і екологічно чистих матеріалів у конструкції автомобілів марки.

EQS – перша модель марки, побудована на новій модульній платформі МЕА media.daimler.com

Щоб забезпечити високі показники в області екології та енергетичної ефективності Mercedes-Benz EQS ретельно опрацювали з точки зору аеродинаміки. Обтічний кузов має рекордно низький серед серійних автомобілів показник опору повітрю cd – 0.20. Це не тільки дозволяє скоротити споживання енергії в русі, але істотно покращує акустичний комфорт у салоні.

Обтічний кузов має рекордно низький серед серійних автомобілів показник опору повітрю cd – 0.20 media.daimler.com

Ще одним важливим показником новинки є висока ефективність системи рекуперації енергії. Причому водій може самостійно вибирати інтенсивність рекуперації з трьох різних режимів. Крім того, це дозволяє управляти автомобілем за допомогою єдиної педалі акселератора.

EQS першим серед електромобілів марки отримав акумуляторну батарею нового покоління з більш високою енергетичною щільністю. АКБ має ємність 107,8 кВтг, що приблизно на 26% більше, ніж у кросовера EQC 400 4Matic. Так батарея забезпечує новинці запас ходу до 770 км. Інноваційна система керування роботою АКБ, створена інженерами компанії, має можливість поновлення по повітрю, а кількість кобальту у катодах знижено на 10%

EQS першим серед електромобілів марки отримав акумуляторну батарею нового покоління з більш високою енергетичною щільністю media.daimler.com

Всі версії EQS мають розташований на задній осі електромотор eATS, а на повнопривідних версіях додатковий електромотор розташований і на передній осі.

EQS зможе заряджатися на швидкісних станціях потужністю до 200 кВт. З їх допомогою для отримання енергії на 300 км шляху буде потрібно лише 15 хвилин. У домашніх умовах або на громадських станціях заряджатися можна буде за допомогою звичайного пристрою на 22 кВт. Для японського ринку буде передбачена можливість віддавати енергію АКБ зовнішнім споживачам.

EQS зможе заряджатися на швидкісних станціях потужністю до 200 кВт media.daimler.com

На відміну від S-Class, автомобіль отримав кузов ліфтбек з великим заднім склом, яке піднімається разом з кришкою багажника. Колісна база максимально збільшена, а звіси кузова зроблені короткими. По довжині (5216 мм) новинка розташовується між звичайним S-Class (5179 мм) та його длиннобазной верcіей (5289 мм). По ширині (1926 мм) та висоті (1512 мм) електромобіль майже ідентичний S-Class.

Колісна база максимально збільшена, а звіси кузова зроблені короткими media.daimler.com

Салон практично нічим не поступається новому S-Class. Як опція пропонується інноваційна цифрова панель приладів MBUX Hyperscreen, яка представляє собою скляну панель, розтягнуту на всю ширину салону (141 см).

Як опція пропонується інноваційна цифрова панель приладів MBUX Hyperscreen media.daimler.com

Вона об'єднує три дисплея, дефлектори вентиляції і елементи контурного підсвічування салону. У скла площею 2432 см2 є вигини, форма яких задається у процесі виготовлення при температурі 650 градусів, щоб уникнути спотворень. У базовій версії перед водієм EQS встановлений екран діагоналлю 12,3 дюйма, а по центру – розташований під нахилом дисплей інфо-розважальної системи діагоналлю 12,8 дюйма.

За рівнем комфорту EQS нічим не поступається S-Class media.daimler.com

EQS пропонує широкий список базового та додаткового устаткування і систем, включаючи підігрів та вентиляцію всіх сидінь, масаж, панорамний дах, аудіосистему Burmester з 15-у динаміками, а також власну медіасистему для задніх пасажирів з двома 11,6-дюймовими дисплеями і знімним планшетом у підлокітнику. У багажне відділення поміщається від 610 до 1770 літрів багажу.

Для максимального комфорту у стандартну комплектацію входить пневмопідвіска та повнокероване шасі. Задні колеса можуть повертатися на кут до 4,5 градуса, а в якості опції кут можна збільшити до 10 градусів. Це дозволяє скоротити діаметр розвороту з 11,9 до 10,9 м. Також EQS має автопілот другого рівня та просунутий паркувальний асистент, що дозволяє при певних умовах припаркувати машину без водія за кермом.

Для максимального комфорту у стандартну комплектацію входить пневмопідвіска та повнокероване шасі media.daimler.com

Виробництво новинки організовано на найсучаснішому заводі компанії Factory 56, де вже налагоджено виробництво S-Class. Поява у дилерів EQS очікується восени, а ціни стануть відомі ближче до початку продажів.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , компанія виготовить до 100-річчя бренду Maybach 12-циліндричну версію Mercedes-Maybach S-Class.