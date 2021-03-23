Mercedes-Benz показав повністю електричний мінівен eCitan

Mercedes-Benz опублікував офіційні "шпигунські фото" майбутнього мінівену eCitan. Друге покоління моделі розроблюють із альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi.

Очікується, що авто буде базуватися на тій самій платформі, що і Renault Kangoo. Здебільшого електричний варіант Citan буде виглядати ідентично моделям, що працюють на ДВЗ, хоча на передній панелі можна відкрити значок марки і там перебуватиме зарядний порт. Про це повідомляє Carscoops.

Хоча на цих фотографіях це важко помітити, але попередні зображення прототипів Citan підтвердили, що в нього будуть гладкі фари з інтегрованими світлодіодами, круглі протитуманні фари, розсувні задні двері та вертикальні задні ліхтарі. Цей прототип також має чорні колеса, які дещо відрізняються від чорних та срібних коліс інших тестових авто.

Відомо, що Citan буде пропонуватися з бензиновими та дизельними силовими агрегатами, на додаток до повністю електричного. Проте ще немає даних про кінські сили та крутний момент для жодного з них.

У пресрелізі, що підтверджує розробку нового мікроавтобуса, Mercedes-Benz зазначив, що "компактні зовнішні розміри та водночас значний простір із великим обсягом місць для зберігання в салоні відкривають різноманітні можливі варіанти застосування маленького фургона, особливо в міських умовах". Також автовиробник додав, що "концепція автомобіля забезпечує всебічне обладнання безпеки та високий рівень комфорту водіння". Mercedes-Benz Citan буде представлений у другій половині 2021 року.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Mercedes-Benz готується презентувати новий флагманський електричний седан преміумкласу EQS. Він отримає купеподібний силует та матиме власний дизайн, не схожий на флагманський S-Class.