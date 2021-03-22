Jeep показав концепти для щорічного Easter Jeep Safari

Сергій Іванов Новини 14:41, 22.03.2021 Оновлено: 15:48, 22.03.2021

На щорічному зльоті Easter Jeep Safari, де збираються шанувальники марки Jeep, компанія презентує чотири яскравих концепти, зокрема повністю електричний Wrangler.

Про це повідомляє портал Motor1. На заході, який буде проходити у штаті Юта з 27 березня до 4 квітня, фани легендарного бренду Jeep, який цьогоріч відзначає своє 80-річчя, зможуть познайомитися з цікавими концептами.

На щорічному зльоті Easter Jeep Safari компанія презентує чотири яскравих концепти
motor1.com

Головним шоу-стопером стане повністю електричний Wrangler Magneto, створений на базі версії Rubicon. Автомобіль оснащений електричним силовим агрегатом із віддачею 285 сил та 370 Нм, що працює в парі з 6-ступеневою механікою. Живлення для нього забезпечують 4 АКБ сумарною місткістю 70 кВтг. З таким арсеналом всюдихід здатний розганятися до першої "сотні" за 6,8 секунди.

Wrangler Magneto оснащений електричним силовим агрегатом з віддачею 285 сил та 370 Нм
motor1.com

Крім того, автомобіль отримав позашляхові шини на 35 дюймів, посилену підвіску з довгохідними амортизаторами Fox, ліфт-комплект для збільшення кліренсу, а також лебідку Warn.

Magneto отримав позашляхові шини на 35 дюймів, посилену підвіску, ліфт-комплект, а також лебідку Warn.
motor1.com

Історичну тему розвиває концепт Beach, створений за мотивами моделі Jeepster 1968 року. Автомобіль отримав характерний силует кузова з безрамковими дверима, вертикальну решітку із 7 прорізами та імплантовані у неї круглі фари.

Історичну тему розвиває концепт Beach, створений за мотивами моделі Jeepster 1968 року
motor1.com

Основою для концепту став Wrangler. Beach оснащений 4-циліндровим 2-літровим турбомотором, потужність якого збільшили з 272 до 340 к.с. Крутний момент виріс із 400 до 500 Нм. У тандемі з ним працює 8-ступеневий "автомат".

Автомобіль отримав характерний силует кузова з безрамковими дверима
motor1.com

Двомісний салон у ретростилі оброблений червоною шкірою, а ззаду передбачений великий майданчик для багажу або спортінвентарю.

Двомісний салон у ретростилі оброблений червоною шкірою
motor1.com
Позаду в концепті передбачений великий майданчик для багажу або спортінвентарю.
motor1.com

Шанувальникам пікапів адресований концепт Red Bare. Автомобіль побудований на основі Jeep Gladiator. Він отримав 260-сильний турбодвигун V6, посилені нерозрізні мости Dana 44, 37-дюймову гуму, чорну радіаторну решітку та дах із тканини.

Шанувальникам пікапів адресований концепт Red Bare. Автомобіль побудований на основі Jeep Gladiator
motor1.com
Red Bare отримав 260-сильний турбодвигун V6
motor1.com

Салон отримав оригінальний дизайн у червоно-чорних кольорах, а для оздоблення використовується шкіра з тканинними вставками та контрастним червоним рядком.

Салон отримав оригінальний дизайн у червоно-чорних кольорах
motor1.com

Четвертий концепт отримав назву Jeep Wrangler Orange Peelz на честь ексклюзивного яскраво-жовтого кольору. Новинка побудована на базі тридверної версії Wrangler. Автомобіль відрізняється дверима без рамок та оригінальним дахом Freedom Top зі скляним люком. У рух всюдихід приводить 3,6-літровий 285-сильний мотор Pentastar V6, а крутний момент до всіх коліс передається через 8-ступеневий "автомат".

Jeep Wrangler Orange Peelz побудований на базі тридверної версії Wrangler
motor1.com
У конструкції не обійшлося без позашляхової гуми, лебідки Warn та амортизаторів Fox
motor1.com

У конструкції не обійшлося без позашляхової гуми, лебідки Warn та амортизаторів Fox. Салон виконаний у двокольоровій чорно-помаранчевої гамі та має помаранчеву декоративну строчку.

Салон виконаний у двокольоровій чорно-помаранчевій гамі та має помаранчеву декоративну строчку
motor1.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Jeep презентувала флагманські позашляховики Wagoneer і Grand Wagoneer. Обидві моделі побудовані на тій самій рамній платформі, яку отримав пікап Ram 1500. Порівняно з 7-місцевим Grand Cherokee L, який недавно поповнив модельний ряд, новинка збільшилася у розмірах.

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