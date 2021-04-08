Hyundai презентував 7-місний кросовер Alcazar

Компанія Hyundai презентувала новий компактний кросовер Alcazar з трьома рядами сидінь.

Про це повідомляється на сайті виробника. Новинка побудована на платформі моделі Creta, але відрізняється дизайном та 7-місним салоном.

Новинка побудована на платформі моделі Creta, але відрізняється дизайном та 7-місним салоном hyundai.com

Автомобіль отримав сучасний дизайн, виконаний в новій стилістиці бренду. Довжина моделі зросла з 4,3 до 4,5 м. Відстань між осями збільшили до 2760 мм (+150 мм). Кросовер отримав ширші отвори задніх дверей, задній звис став більше, а у оригінальних задніх стійках з'явилися додаткові вікна.

Alcazar виділяється великої хромованою решіткою радіатора, оригінальними "багатоповерховими" фарами, більші "противотуманки" та масивними порогами. Великі задні ліхтарі мають додаткові секції на двері багажника.

Кросовер отримав ширші отвори задніх дверей, задній звис став більше, а у задніх стійках з'явилися додаткові вікна hyundai.com

Покупці зможуть вибирати між 6- або 7-місним салоном. У першому випадку на другому ряду встановлені два індивідуальних крісла з широким боксом-підлокітником між ними, а в другому – повноцінний тримісний диван.

Покупці зможуть вибирати між 6- або 7-місним салоном hyundai.com

Для новинки буду доступні 1,5-літровий турбодизель 1.5 (115 к.с., 250 Нм) та дволітровий атмосферний бензиновий мотор (159 л.с., 192 Нм). У парі з ними працюватимуть як механічна, так і автоматична трансмісія. Привід здійснюється виключно на передні колеса.

Випускати Hyundai Alcazar будуть на заводі компанії в Індії, а продажі почнуться наприкінці травня.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , Hyundai анонсував презентацію пікапа Santa Cruz.