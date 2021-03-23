Hyundai показав новий позашляховик Alcazar на сім місць

Юрій Андріїв Новини 15:41, 23.03.2021

Hyundai опублікував перші фото позашляховика Alcazar, в якому буде сім місць. Модель дебютує вже в квітні цього року.

У компанії знають, що розширення модельного ряду позашляховиків – це вірний спосіб збільшити продажі, оскільки люди продовжують відмовлятися від традиційних стилів кузова, таких як хетчбеки та седани. Тому південнокорейська марка готує ще один SUV. Про це повідомляє Motor1.

Alcazar – це по суті трирядна версія Creta. Зараз у своєму другому поколінні невеликий кросовер породить більш просторий аналог з вибором між шістьма або семи місцями. Тизерні зображення показують, що стилістика не буде відходити занадто далеко від автомобіля-донора, принаймні, коли справа стосується передньої частини.

Щоб розмістити третій ряд, Hyundai розтягнув задній кінець, де можна помітити щедрого розміру вікна, які мають поліпшити оглядовість і пропустити більше світла в просторий салон. Більші задні ліхтарі тепер мають С-подібний світловий малюнок, а третє гальмівне світло було вбудовано в спойлер, встановлений на даху.

Ескіз дизайну інтер'єру демонструє окремі сидіння у другому ряду, розділені центральним підлокітником з парою підставок. Третій ряд виглядає досить тісно, ​​але цього можна очікувати, враховуючи, що звичайна Creta має лише 4300 міліметрів в довжину і колісну базу в 2610 мм. Здається, отримати доступ до останнього ряду можна лише склавши середні сидіння.

Очікується, що новий Hyundai Alcazar також успадкує двигун від Creta. Це означає, що у нього буде 1,5-літровий атмосферний агрегат потужністю 113 кінських сил і крутним моментом 144 Ньютон-метри.

Більш потужний 1,4-літровий агрегат з турбонаддувом видаватиме 138 к.с. і 242 Нм, тоді як 1,5-літровий дизель буде на 113 к.с. і 221 Нм або 250 Нм залежно від коробки передач. Creta продається в Індії з шестиступеневими механікою та автоматичною КП, варіатором та семиступеневим "роботом".

Alcazar 2021 року буде представлений 6 квітня, а пізніше в цьому році планується початок продажів в Індії. Він приєднається до постійно розширюваної лінійки позашляховиків Hyundai, яка нещодавно зросла з повністю електричним Ioniq 5 та субкомпактним Bayon.

Hyundai Alcazar представлять 6 квітня
Motor1

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Hyundai представила новий мінівен Staria, який отримав дизайн космічного корабля та салон на 11 місць.

Коментувати
Авто Новини

Дивіться також

На колінах просять порятунку, але "запалюють" у клубах: COVID-19 вдарив по Одесі, в лікарнях уже колапс

Зеленський заявив про створення 190 тисяч робочих місць в Україні під час пандемії

Заробітчанам загрожує заборона на в'їзд до Польщі: консул озвучив правила

У Франції водія російського дипломата спіймали на викраденні велосипедів

Гордон про російську вакцину: вони не в змозі навіть автомобіль зробити, можуть тільки труїти